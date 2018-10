Place à la «Journée internationale des aînés» 2018

La Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie, au nom de ses 25 organisations membres, rappelle que la «Journée internationale des aînés» est un moment privilégié pour reconnaître la diversité des personnes aînées et favoriser leur participation à la société en tant que partie intégrante de leur communauté.

C’est sous le thème «Partenaires pour un mieux-vivre» qu’est célébrée cette année la «Journée internationale des aînés» dans toutes les régions du Québec. Le thème 2018 met en lumière l’importance d’associer les personnes aînées aux décisions qui les concernent.

Il est primordial de considérer les personnes aînées comme étant les mieux placées pour exprimer leurs besoins et proposer des solutions, que ce soit dans la recherche de solutions pour la mise en place de diverses mesures visant à mieux s’adapter au vieillissement de la population ou dans les questionnements sur les meilleures pratiques pour la santé des personnes aînées.

Idem en ce qui concerne l’adaptation de leur environnement, pour évaluer la qualité et l’accessibilité des soins et services auxquels elles ont droit, pour ajuster l’offre de loisirs et se prononcer sur des enjeux environnementaux.

«En cette Journée internationale des aînés, et tout au long de l’année, la Conférence vous invite à coopérer dans l’atteinte d’objectifs communs en matière d’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées afin d’être de fiers Partenaires pour un mieux-vivre», souligne Nicole Bolduc-DuBois, présidente de la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec.

Les activités en Mauricie

Le 27 septembre, à 13h, à la salle Félix-Leclerc à Trois-Rivières, la Table Action Abus Aînés reçoit les personnes aînées à une activité de sensibilisation à la maltraitance et à l’intimidation sous le thème Partenaires pour un mieux vivre – Ensemble brisons l’isolement.

Un spectacle de Jacques Salvail suivra une conférence de madame Louise Deschâtelets. L’activité affiche déjà complet.

À l’invitation de la FADOQ Mauricie, le mardi 2 octobre, de 11h à 14h30, les aînés dîneront gratuitement au Buffet des continents en échange d’un don permettant de financer différentes activités qui favorisent l’activité physique et les saines habitudes de vie chez les aînés.

Le 9 octobre prochain, nous recevrons le docteur Ronald Matte avec la conférence «La longévité et ses secrets», le témoignage d’un jeune octogénaire. Pour information et réservation, consulter la page suivante : tabledesainesdelamauricie.com/conferences ou appeler au 819-698-2691.