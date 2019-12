Place à la Guignolée du Centre de pédiatrie sociale

La 10e Guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières aura lieu ce samedi, 14 décembre. La générosité de la population sera sollicitée à diverses intersections de la ville.

Les dons qui seront remis serviront à donner des services médicaux et psychosociaux aux enfants et aux familles en situation de vulnérabilité de Trois-Rivières, à participer à des programmes éducatifs, d’avoir des services d’art-thérapie, de psychoéducation et de travail social et de participer à des projets spéciaux qui permettent aux enfants de se développer à leur plein potentiel.

Au total, 250 bénévoles donneront de leur temps pour la cause.

Rappelons que le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières a pour mission de permettre à l’enfant en situation de pauvreté de se développer à son plein potentiel selon la convention relative des droits de l’enfant.