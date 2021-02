Place à La Grande marche sous zéro!

Un tout premier événement hivernal vient s’ajouter au calendrier du Grand défi Pierre Lavoie : La Grande marche sous zéro. La Grande marche sous zéro se tiendra les 19, 20 et 21 février prochains partout au Québec.

La journée du vendredi sera réservée exclusivement aux élèves du primaire et du secondaire. Le grand public sera quant à lui invité à marcher le samedi et le dimanche.

Dans le cadre du volet grand public les 20 et 21 février, les enfants, adolescents, adultes et aînés des quatre coins du Québec sont invités à marche 5 kilomètres seul ou avec sa bulle familiale dans son patelin.

Cet événement hivernal inclusif et gratuit est à l’image de La Grande marche du mois d’octobre dernier, qui a connu un franc succès, ralliant plus de 163 000 marcheurs. À la demande de nombreux participants qui souhaitent revivre l’expérience en hiver, l’équipe du Grand défi a eu l’idée d’organiser une édition sous zéro.

En date du 16 février déjà plus de 47 000 marcheurs se sont inscrits sur le site Web pour indiquer leur intention de participer à La Grande marche sous zéro.

«Le besoin est là et nous sommes plus qu’heureux d’y répondre, car faire bouger le monde est notre mission depuis plus de douze ans. Nous voulons motiver des milliers de gens à mettre leurs bottes et leurs mitaines pour aller marcher peu importe la température, car les bienfaits de la marche sur la santé physique et mentale sont évidents. Nous travaillons donc très fort pour faire de La Grande marche sous zéro l’événement le plus amusant et accessible qui soit. Même sous zéro, toutes les raisons sont bonnes pour bouger», explique Pierre Lavoie.

Le site onmarche.com rallie tous les participants. L’inscription à l’événement est gratuite et accessible dès maintenant. Le site offre des activités amusantes pour agrémenter les marches (volet scolaire) et accéder à des prestations musicales d’artistes bien connus qui seront diffusées en direct lors de l’événement et sur la page Facebook du Grand défi Pierre Lavoie (volet grand public).

La webdiffusion comprend quatre segments d’une heure : le samedi, à 10 h et à 15 h, animés par Josée Lavigueur, ainsi que le dimanche, aux mêmes heures, cette fois-ci animé par Tobie Bureau-Huot. La rediffusion de chaque segment est accessible aux spectateurs ne pouvant y assister en direct.

De plus, en s’inscrivant sur le site onmarche.com, tous les participants courent la chance de remporter des prix. Tous les détails de La Grande marche sous zéro y sont aussi disponibles.