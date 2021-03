Place à la finale régionale de l’Expo-sciences!

Les 19 et 20 mars, 27 exposants de niveaux secondaire et collégial participeront à la finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec qui se déroulera dans une formule virtuelle.

Ce sera l’occasion de découvrir des projets couvrant un large éventail de thématiques : sciences biologiques et sciences de la santé, sciences pures, environnement et écosystèmes, ingénierie, informatique et robotique ou encore sciences sociales et réseaux sociaux.

Parmi les projets présentés lors de la finale régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec, certains seront sélectionnés pour représenter la région lors de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2021 qui se tiendra de façon virtuelle du 22 au 25 avril.

Les projets qui s’y démarqueront pourront être sélectionnés pour l’Expo-sciences pancanadienne.

En attendant, lors de la finale régionale, c’est 20 000 $ en prix et bourses qui seront partagés parmi les exposants qui se seront démarqués.

Pour visiter la finale régionale virtuelle, rendez-vous au technoscience.ca le 19 mars de 9h30 à 11h30 et le 20 mars de 9h30 à 11h.