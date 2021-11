Place à la deuxième saison des Personnages confinés

La deuxième saison du projet Personnages confinés du Théâtre des Nouveaux Compagnons débutera le 23 novembre.

La deuxième saison présentera 10 nouveaux personnages, à raison d’un monologue par semaine, diffusé chaque mardi à 19h sur la page Facebook et le site internet du Théâtre des Nouveaux Compagnons. Les monologues mettront en vedette dix interprètes différents de ceux de la première saison.

Du côté des textes, cinq nouveaux auteurs ont vu au moins un texte être sélectionné, dont des membres de la troupe qui avaient participé à l’appel de textes public. Ils se joignent à quatre auteurs qui ont contribué à la première saison.

Roxanne Pellerin et Sylvain Robert sont de retour à la barre de la deuxième saison en tant que directeurs artistiques. La formule demeure la même, soit des monologues interprétés par des comédiennes et comédiens, jumelés à un mentor qui offrira un soutien au niveau du travail du texte et du personnage. Chaque personnage est placé dans un univers différent représentatif du monologue interprété.

La première saison des Personnages confinés a remporté le prix des arts de la scène Louis-Philippe-Poisson lors des Grands prix culturels de Trois-Rivières 2021.