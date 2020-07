Place à la Coupe d’Été et au Tournoi Pro-Am au mini-putt de Trois-Rivières

C’est ce samedi le 11 juillet que sera présentée la Coupe d’été au Mini-Putt de Trois-Rivières, sur le parcours Maxi. Les anciennes vedettes de la ligue de mini-putt présentée sous les ondes du Réseau des sports (RDS), soit Carl Carmoni, Jocelyn Noël, Paul Boucher, Sylvain Boucher, Suzanne Carmoni, Daniel Letarte et Martin Dandrieu, y seront.

Les inscriptions (au cout de 15$ par joueurs) et la séance de pratique se tiendront de 10h à 10h30. Les nouveaux débutants pigeront parmi les élites pour former les équipes. Le tournoi comportera trois parties en formule meilleure balle.

Après les remises des bourses et la prise de photos du Pro-Am est prévue l’heure du diner.

Vers 13h30, ce sera la période d’inscriptions pour le Coupe d’été 2020 – Finale Bagarre – à dix finalistes.

Les classes A et B auront qu’une seule vie, tandis que la classe C – Débutants/Nouveaux auront deux vies. Ceux qui se rendront le plus loin dans leur classe lors de la Finale Bagarre empocheront la première bourse de leur classe et les suivants de chaque classe empocheront la deuxième bourse, et ainsi de suite. Le coût dans la classe C – Débutants/Nouveaux n’est que de 10$ (pour deux parties en simple) pour le classement, tandis que ceux qui arriveront à se classer disputeront une troisième partie bagarre.