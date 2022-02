Place à la 5e édition du concours littéraire Lise-Durand 2022

Le SANA Trois-Rivières présente le concours littéraire Lise-Durand pour allophones. La remise des prix du Concours littéraire Lise-Durand aura lieu le 27 mars, à 15h, sur la scène Hydro-Québec des Nouvelles voix de la littérature du Salon du livre (Hôtel Delta de Trois-Rivières).

Ce concours se veut une façon d’honorer la mémoire de Madame Lise Durand, mais également de valoriser le talent des allophones vivant à Trois-Rivières. Nous croyons promouvoir ainsi des valeurs chères à Madame Durand, soit la langue française, l’éducation citoyenne et l’intégration des personnes immigrantes.

Le thème sélectionné pour cette 5e édition est « À travers francophones : Toi, moi, nous! Attachons notre appartenance, notre personnalité, toute la richesse de qui l’on est! ».

Les participants devront soumettre un texte original d’un minimum de 500 mots (maximum 800), et ce, au plus tard le 13 mars. La forme du texte est libre alors les participants peuvent raconter leur propre histoire. Des bourses en argent seront remises à 3 auteurs, dont le texte aura été préalablement sélectionné par les membres du jury et à trois autres auteurs, dont les textes auront été également sélectionnés au préalable par les membres du SANA.

Il y aura aussi des prix pour la qualité de la langue ainsi que des prix de participation. Encore cette année le concours offre deux alternatives. Une catégorie plus littéraire et une autre qui inclut les personnes moins instruites, soit la catégorie « Efforts littéraires ».

Le jury est composé de sommités de la littérature en Mauricie, soit Louise Lacoursière, Linda Corbo, ainsi que Patricia Powers.