Place au 80e anniversaire du Stade

ANNIVERSAIRE. La saison promet d’être captivante pour les partisans de baseball de la Mauricie. L’équipe marketing des Aigles a de nouveau développé des thématiques pour tous les types de publics. Et l’une d’entre elles risque de retenir davantage l’attention…

En effet, il y aura les «Vendredis Vintage» présenté à tous les vendredis soirs de match à domicile. Pour l’occasion, les joueurs porteront une réplique de la casquette et de l’uniforme des Aigles des années 1970 à l’époque de la Ligue Eastern.

«Une série de capsules vidéo mettant en vedette les principaux acteurs de l’histoire du bâtiment a été tournée. Ces capsules, divisées par décennie, seront diffusées avant les parties du vendredi. Elles seront par la suite publiées sur la page Facebook des Aigles le lendemain», a confié Simon Laliberté, directeur de communications et du marketing des Aigles.

«Plusieurs personnes et groupes ont déjà confirmé leur présence à ces soirées et nous attendons des réponses d’autres gens qui font partie de notre histoire.»

Du nombre, Jacques Croteau Sr. (8 juin), Yvon Després (15 juin), Fernand Bédard (22 juin), Jean Hamelin et les joueurs des Aigles Junior de 1984 (6 juillet), André Young et François Roy (13 juillet), ainsi que Rémi Doucet et les joueurs de l’édition 2015 des Aigles Junior Élite (17 août), seront honorés.

«Nous travaillons sur ce projet depuis octobre dernier. Je dois lever mon chapeau au comité formé de Simon Laliberté, Gerry Rochon, André Beauchesne, Bob McDuff, Carol-Ann Pronovost et Olivier Normandin», commente le directeur général des Aigles, René Martin.

«Grâce à leur travail et à l’ouverture des personnes impliquées, nous pourrons revivre l’histoire de notre stade.»

Cliquez ici pour consulter la programmation du 80e anniversaire