Place au 24e Tournoi des Maîtres!

SAINT-LOUIS-DE-FRANCE. Le Tournoi des Maîtres célèbre son 24e anniversaire cette année. Sous la direction de Robert Newbury, Ronnie Newbury et Jean-Guy Duhaime, plus d’une cinquantaine d’équipes seront présentes à Saint-Louis-de-France.

Le Tournoi des Maîtres aura lieu du 8 au 10 juin. Plus de 600 joueurs participeront à cet événement annuel, réparti dans 7 classes: C/Homme, D/Homme, E/Homme, Mixte/Compétition, Mixte/Participation, Féminin/Compétition et Féminin/Participation.

«Un secteur s’est toujours démarqué par sa jeunesse, sa vitalité et ses activités supportées par des bénévoles, et c’est Saint-Louis-de-France!», confie Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières.

«Parmi les bénévoles les plus expérimentés, on remarque et on a toujours remarqué les organisateurs du Tournoi des Maîtres. Longue vie à cet évènement dynamique!»

Le comité organisateur «remercie la Ville de Trois-Rivières de son soutien et de son support» à l’aube du 25e anniversaire, car celle-ci prévoit rénover les deux terrains de baseball du Parc de la Terre des Loisirs de Saint-Louis-de-France occupés pendant le tournoi.

«Le Tournoi des Maîtres constitue un évènement incontournable et se veut une tradition locale depuis plusieurs années», ajoute Pierre Michel Auger, député de Champlain.

«Ayant moi-même participé à plusieurs éditions, je souhaite bon succès aux participants et aux organisateurs.»

Les Chevaliers de Colomb – Conseil 9956 – de Saint-Louis-de-France parraineront le prestigieux tournoi de balle-donnée. L’entrée sur le site est gratuite.