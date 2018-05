Place au 15e symposium Des fleurs et des jardins à Sainte-Anne

Crédit photo : Audrey Leblanc

ARTS. La 15e édition du symposium Des fleurs et des jardins de Sainte-Anne-de-la-Pérade se tiendra les 9 et 10 juin 2018, entre 10h et 17h.

Ce happening culturel sera l’un des plus importants évènements d’arts visuels à être présentés cet été en Mauricie et inaugurera la saison touristique estivale à Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Ce sont 36 artistes de tous les domaines qui installeront leurs chevalets en plein cœur de la municipalité, sur les terrains du Domaine seigneurial Sainte-Anne. Ils y présenteront leurs œuvres originales au public et certains offriront des démonstrations de leurs techniques privilégiées.