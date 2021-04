Pizza Salvatoré s’installe sur la rue des Forges

Pizza Salvatoré a confirmé l’ouverture de son deuxième restaurant dans la ville de Trois-Rivières, cette fois située au 5248 du Boulevard des Forges. «Nous sommes vraiment heureux de notre entente avec la famille Duguay! Ce sont des gens d’affaires très accommodants et leur édifice est très bien localisé», a témoigné Élisabeth Abbatiello, copropriétaire de la chaîne avec ses trois frères et sa sœur.

L’ouverture est prévue pour le 1er juin prochain et il s’agira du 25e restaurant de la chaîne.

«Le Pizza Salvatoré situé sur la rue Vachon, dans le secteur du Cap-de-la-Madeleine, a toujours bien performé. Depuis quelques années déjà, nous avions le secteur de la rue des Forges dans notre mire. Avec la bonne croissance économique du coin dans les dernières années, nous avions bien hâte de trouver un local à partir duquel nous pourrions livrer nos délicieuses pizzas et nos décadentes poutines!»

En janvier 2019, les cinq frères et sœurs Abbatiello avaient acquis l’entreprise familiale qui comptait alors 13 restaurants. La famille se compte très chanceuse de pouvoir s’appuyer sur des gestionnaires exceptionnels comme celui de la rue Vachon qui deviendra également le gestionnaire de la rue des Forges. «C’est grâce à des gestionnaires comme Thierry que nous sommes capables de performer et de nous démarquer de la compétition. L’objectif premier de Thierry a toujours été d’offrir un service rapide et courtois à sa précieuse clientèle. Les ventes du restaurant de la rue Vachon sont en perpétuelle croissance depuis qu’il en est le gestionnaire. Nous n’avons aucun doute que son deuxième restaurant connaîtra le même succès.»

Dans la dernière année, Pizza Salvatoré a plus que doublé son chiffre d’affaire globale. Après avoir connu des augmentations de vente incomparables dans le monde de la restauration, la troisième génération est en pleine expansion avec pour but d’apporter son réseau à 50 points de vente au Québec d’ici 2024.

«Nous sommes chanceux parce que nous avons un concept extrêmement bien adapté à l’ère actuelle et au futur post-Covid. Étant spécialisé dans le «take-out» et dans la livraison, notre concept de restauration se fait pratiquement sans aucun contact. Notre système de commande en ligne est très apprécié des clients, le site étant amusant et facile d’y naviguer», explique-t-elle.

«Nos vingtaines de livreurs sur les heures achalandées font en sorte que les commandes arrivent toujours chaudes chez les clients. Nous sommes très reconnaissants et privilégiés d’être une chaîne de restaurants qui connaît une énorme croissance de nos ventes dans chacune de nos pizzerias en cette période difficile pour la restauration en général.»