Piste cyclable du boul. des Forges: des travaux correctifs de 120 000$ rejetés

Le conseil municipal de Trois-Rivières s’est opposé à neuf conseillers contre quatre à une résolution prévoyant l’ajout de travaux correctifs d’un maximum de 120 000$ à la piste cyclable du boul. des Forges.

La résolution initiale prévoyait d’adoucir les pentes pour rendre la piste cyclable plus praticable. Les seules exceptions se situaient au niveau des puisards puisque l’opération se serait montrée plus complexe. Le coût avait été évalué à 105 000$, en plus des taxes. Il s’agissait d’ailleurs de la recommandation préconisée par le comité sur la sécurité publique.

D’autres scénarios seront donc évalués. L’un d’entre eux consiste à conserver l’aménagement tel quel, mais à ajouter un marquage sur la rue afin d’y ajouter une voie cyclable. Cette option nécessiterait toutefois le retrait d’un bloc de béton de type New Jersey, une mesure obtenue par l’ancienne conseillère municipale du secteur, Françoise Viens, pour améliorer la sécurité des écoliers du quartier.

Au final, le montant des travaux correctifs a rebuté plusieurs élus municipaux, tout comme le fait que la charte de projet indiquait que le projet devait essentiellement faire en sorte que les jeunes puissent se rendre à l’école de façon sécuritaire et que le tout n’impliquait pas une piste cyclable au départ.

Les conseillers François Bélisle, Ginette Bellemare, Maryse Bellemare, Ginette Bellemare, Michel Cormier, Daniel Cournoyer, Pierre-Luc Fortin, Valérie Renaud-Martin, Sabrina Roy et Luc Tremblay ont voté contre la résolution à l’ordre du jour.

«Au départ, le but du projet sur le boul. des Forges était d’avoir un trottoir dans le corridor scolaire. Pas une piste cyclable. Quand j’ai regardé la charte de projet, l’objectif est que les jeunes puissent aller à l’école de façon sécuritaire, indique Luc Tremblay, conseiller du district de Châteaudun. Les travaux réalisés le permettent. Il n’était pas question d’une piste cyclable initialement. Pourquoi payer 120 000$? Ces travaux ne donneraient pas grand-chose de plus et on a besoin de sauver tous nos sous, surtout avec les dépenses en lien avec le déversement.»

Pour sa part, le conseiller Pierre-Luc Fortin, du district des Estacades, souligne que l’ajout éventuel d’une bande cyclable contribuerait à rétrécir un peu la rue et encourager la réduction de la vitesse des automobilistes, mais que le trottoir répond au besoin premier d’assurer la sécurité des écoliers.

«Il faut regarder à la saine gestion des finances publiques. Ajouter 120 000$ à cet aménagement, c’est de l’argent gaspillé! Le corridor écolier est suffisant», renchérit François Bélisle, conseiller du district de Pointe-du-Lac.

Même son de cloche du côté de la conseillère Ginette Bellemare. «Il y a deux semaines, j’annonçais que je ne voulais accorder aucun dollar supplémentaire à la correction, rappelle la conseillère du district de Rigaud. Ça fait des années qu’on entend parler d’un trottoir pour sécuriser les élèves qui vont à l’école plus loin. Je pense qu’une dépense moindre permettrait tout de même de corriger la situation et d’atteindre le but premier d’avoir un trottoir pour les jeunes qui vont à l’école sur le boulevard des Forges.»

Daniel Cournoyer, élu du district de Sainte-Marthe, en rajoute: «Cette résolution ne règle pas le problème. [L’aménagement] reste des montagnes russes. Ajouter 120 000$ pour l’améliorer quelque peu, ça représente presque les taxes d’une rue. Ça n’a aucun sens.»

Une vengeance?

Claude Ferron, conseiller du district des Rivières, aurait préféré voir les travaux inscrits dans la résolution se concrétiser. «Ça aurait été une super occasion de corriger une erreur de design, plaide-t-il. C’est beaucoup d’argent, j’en conviens, mais tant qu’à avoir une infrastructure non fonctionnelle pour les 25 prochaines années, ce n’est pas si cher payé…»

La conseillère du district des Forges dans lequel se trouvent le trottoir et la piste cyclable, Mariannick Mercure, déplore la décision de ses collègues de voter contre la résolution et y voit une vengeance personnelle à son endroit.

«Ce projet a été présenté il y a trois ou quatre semaines devant le comité de sécurité routière et il y a eu une recommandation. Deux élus sur les 15 souhaitaient des informations supplémentaires. Rien n’a changé depuis…sauf mon dépôt de résolution sur la transparence. On perd un gros morceau de sens commun et de bienveillance», décrie-t-elle.

Rappelons que le projet de construction et d’aménagement du nouveau trottoir et de la piste cyclable a coûté 500 000$, dont 50% financé par le Programme Écolier du gouvernement du Québec puisque l’aménagement se situe près d’une école. À elle seule, la piste cyclable représente un investissement de 140 000$ dans l’ensemble du projet.