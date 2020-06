Piscines publiques: le nombre de baigneurs limité

Les piscines publiques Martin-Bergeron et Pie-XII accueilleront les baigneurs dès ce mercredi 24 juin. De son côté, la piscine de l’Exposition ouvrira à compter du samedi 27 juin. En raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19, il s’agira des trois seules piscines publiques ouvertes sur le territoire cet été.

Pour faciliter l’application des mesures de distanciation, le nombre de baigneurs sera limité à chacune des piscines, de sorte qu’un maximum de 40 baigneurs seront autorisés à la piscine du parc Pie-XII, 65 à la piscine du parc Martin-Bergeron et 300 à la piscine du parc de l’Exposition.

Pour permettre au plus grand nombre de personnes de profiter des piscines, il est fortement recommandé de réserver une période de baignade d’une durée de 1h30 et ce, 48 heures à l’avance. La réservation peut se faire en ligne au www.v3r.net dès le 24 juin à 8h pour les piscines Martin-Bergeron et Pie-XII. Les réservations téléphoniques seront possibles du lundi au dimanche, de 9h à 19h, en composant le 819 694-4496 dès le 25 juin à 15h.

Notons qu’il sera possible de réserver des corridors de nage exclusivement à la piscine de l’Exposition.

Les heures d’ouverture des piscines ont toutefois été élargies et seront de 11h à 18h30.

Le coût d’entrée est maintenant de 2$ pour les personnes de 12 ans et plus. L’accès aux piscines est gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins. Toutefois, ceux-ci doivent obligatoirement être accompagnés d’une personne de 12 ans et plus. Des cartes d’accès piscine donnant droit à 10 ou 25 entrées sont aussi disponibles en ligne sur la plateforme de réservation.

Par ailleurs, en raison des mesures sanitaires, les vestiaires seront inaccessibles. Les usagers doivent donc revêtir leur maillot avant d’arriver à la piscine. Les douches ne sont pas disponibles également. Le lavage des mains sera obligatoire avant et après le passage des baigneurs à la salle de bain. Les baigneurs devront aussi respecter la distanciation physique.

De son côté, le personnel nettoiera les équipements et installations (tables à pique-nique, passages, surfaces, salle de bain) entre chaque plage horaire pour assurer un milieu sécuritaire aux baigneurs.

En plus des piscines extérieures, la population peut également profiter des jeux d’eau, de 8 h à 22 h, accessibles sur l’ensemble du territoire. On retrouve la liste complète des jeux d’eau au www.v3r.net.