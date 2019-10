Piscine du Cégep: des plages horaires pour les citoyens

En raison du prolongement des travaux de réfection de la piscine du CAPS de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), un service alternatif de bains libres et de corridors de nage sera rendu disponible à la piscine du Cégep de Trois-Rivières.

Du 3 novembre au 17 décembre 2019, les citoyens pourront bénéficier de ce service aux trois plages horaires suivantes :

Les dimanches de 19 h à 21 h;

Les lundis de 11 h à 12 h;

Les mardis de 15 h à 16 h 30.

Les sessions de baignade seront accessibles au coût de 5,50 $ pour les 18 ans et plus, 3,50 $ pour les 6 à 17 ans. L’entrée sera libre pour les 5 ans et moins. Seuls les paiements en argent comptant seront acceptés.

Les baigneurs pourront accéder à la piscine par la porte no 6 du pavillon des Humanités du Cégep de Trois-Rivières, via la rue Marguerite-Bourgeoys. Le stationnement du pavillon est disponible selon la politique de tarification de l’établissement et de nombreux espaces de stationnement gratuits sont vacants dans les rues avoisinantes.

Cette collaboration entre la Ville et le Cégep de Trois-Rivières pourrait s’étendre jusqu’en 2020 si nécessaire.