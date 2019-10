Piscine de l’Expo: la rénovation remise en question?

La rénovation de la piscine de l’Exposition, prévue en 2021, est remise en question par les conseillers municipaux Mariannick Mercure et Claude Ferron qui souhaiteraient aller en consultation publique avec ce dossier.

Pas qu’ils veuillent fermer la piscine, mais ils voudraient évaluer différents scénarios, dont celui de construire un complexe aquatique neuf, un peu comme celui qu’on retrouve du côté de Saint-Hyacinthe.

Ce complexe aquatique intérieur dispose d’installations aquatiques familiales, un bassin avec des corridors de nage et un autre, plus chauffé, destiné à la baignade familiale. Ce projet a coûté une vingtaine de millions de dollars à la Ville de Saint-Hyacinthe, mais avec une subvention de 12 M$.

À l’heure actuelle, l’un des scénarios de réfection de la piscine de l’Exposition coûterait environ 16 M$, d’après certaines évaluations effectuées, mais n’est admissible à aucune subvention. En contrepartie, la construction d’un bâtiment neuf, bien que plus chère, serait sujette à l’octroi d’une subvention, ce qui viendrait en diminuer le coût final, affirment les conseillers Mercure et Ferron.

«Même si on rénove la piscine actuelle, il y a des besoins exprimés par la population auxquels on ne répondra pas, notamment en ce qui a trait au nombre de corridors disponibles pour s’entraîner. Par ailleurs, on peut utiliser la piscine de l’Expo pendant environ deux mois par année. On voudrait que la consultation publique présente différents scénarios possibles», plaide Mariannick Mercure, conseillère du district des Forges.

«Il y a eu un scénario estimé à 16M$, mais on en a aussi d’autres sur la table qui sont évalués à 8 et 12 M$. C’est encore trop préliminaire pour avancer un chiffre précis sur le coût de la rénovation de la piscine», précise cependant Ghislain Lachance, directeur général adjoint et directeur des Travaux publics à la Ville de Trois-Rivières.

Claude Ferron souhaiterait aussi que la Ville de Trois-Rivières fasse une réflexion sur les besoins en matière de piscines à travers la ville et définir une vision d’ensemble sur la question.

«Pour l’instant, dans les scénarios, on garde la piscine sous cette forme, au même endroit. On veut rénover la piscine en 2021, mais voulons-nous la même chose à ce prix-là», note-t-il.

Le maire Jean Lamarche ne ferme pas la porte à la tenue d’une consultation publique. Il note cependant que le bâtiment nécessitera une réfection majeure. Le côté patrimonial du bâtiment figure cependant parmi les enjeux soulevés en lien avec sa rénovation.

Le sujet sera discuté lors de la prochaine réunion de la Commission sur la culture et les loisirs en novembre.