Quelles sont les pires routes à Trois-Rivières?

PALMARÈS. CAA-Québec revient à la charge en demandant aux usagers de la route de voter pour les pires routes de la province en se rendant sur le site www.piresroutes.com.

Cette initiative a permis d’enregistrer pas moins de 25 000 votes au cours des trois dernières années pour signaler des routes en mauvais état.

«C’est une occasion unique qu’on offre aux gens de s’exprimer et de livrer un message très clair aux autorités : on veut un réseau routier efficace, sécuritaire… et voici où il reste du travail à faire!», résume Sophie Gagnon, vice-présidente communications et affaires publiques chez CAA-Québec.

À Trois-Rivières, le mauvais état des routes suivantes a été mentionné pour la Rue des Bostonnais et Rang Saint-Nicolas

Cette année, CAA-Québec remettra d’ailleurs 25 ¢ par vote (jusqu’à concurrence de 3500 $) à sa Fondation en sécurité routière. Une somme qui ira au développement des brigades scolaires, un programme qui touche des milliers de jeunes du primaire annuellement.

Pendant un mois, les automobilistes, piétons, cyclistes, camionneurs, chauffeurs de taxi, bref, tous les usagers de la route peuvent. Par le passé, des usagers se sont mobilisés pour obtenir une place dans le Top-10 publié par CAA-Québec.

En plus de publier son palmarès, l’organisme communiquera avec les responsables de chacune des routes afin de connaître leur plan de match. Dans bien des cas, la pression populaire aide à les faire réparer.

La moitié de routes seraient en «mauvais» ou en «très mauvais» état, selon les chiffres du Conseil du Trésor. On estime que de remettre les routes principales dans un état acceptable représenterait un investissement colossal de 14,7 milliards $. Il en coûterait 250 fois plus cher de refaire une route, après 15 ans, que de réaliser un entretien préventif assidu.

Pas moins de 30% des automobilistes québécois ont dû payer des réparations sur leur véhicule après avoir roulé dans un nid-de-poule dans les 5 dernières années. Les nids-de-poule engendrent en moyenne entre 100 et 500 $ de dommages. À l’échelle du Canada, les nids-de-poule entraînent 1,4 milliard $ en dommages par année aux automobiles.

Mauricie

Position Route Municipalité 1 Chemin Saint-Thomas Sainte-Thècle 2 Rue des Bostonnais Trois-Rivières

Le nombre de votes pour les autres routes de la Mauricie n’est pas assez significatif pour les ajouter au palmarès des trois pires routes régionales. Toutefois, le mauvais état des routes suivantes a été mentionné :