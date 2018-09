Pierre Michel Auger se réjouit de sa campagne

Crédit photo : Photo courtoisie

ÉLECTIONS. Le candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Champlain, Pierre Michel Auger, se réjouit du déroulement de sa campagne électorale.

Bien que la campagne électorale ne soit pas terminée, le candidat profite du moment pour réitérer ses engagements pour les citoyens de la circonscription de Champlain et de la Mauricie.

« Il y a déjà quatre ans, vous m’avez élu pour une deuxième fois pour vous représenter à l’assemblée Nationale. J’avais pris des engagements pour vous et ceux-ci ont tous été respectés. Je suis fier du bilan de la circonscription de Champlain», souligne-t-il.

Durant la campagne électorale, il s’est entre autres engagé à rendre disponible internet haute vitesse et le réseau cellulaire pour les MRC de Mékinac et des Chenaux, développer le transport collectif et la mobilité durable, contrer la pénurie de main-d’œuvre dans les PME, les CHSLD et chez les agriculteurs et assurer le financement des infrastructures routières afin qu’elles soient sécuritaires et de qualité.

M. Auger tient également à remercier toute son équipe de bénévoles.