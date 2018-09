Pierre Michel Auger dévoile ses chevaux de bataille

Crédit photo : Photo courtoisie

ÉLECTIONS. Le candidat libéral dans la circonscription de Champlain, Pierre Michel Auger, a officiellement ouvert son local électoral durant le week-end.

Pour sa quatrième campagne électorale, M. Auger est très fier de son équipe de campagne et se réjouit des rencontres qu’il fait sur le terrain. Le candidat entend faire une campagne efficace, amicale et positive.

Il a profité de l’occasion pour rappeler son bilan qui comprend notamment la conservation des services à l’hôpital Cloutier-du Rivage et l’annonce de la décontamination du terrain de l’ancienne usine Aleris.

Pierre Michel Auger a également présenté ses engagements pour la circonscription: rendre disponible Internet haute vitesse et le réseau cellulaire dans les MRC de Mékinac et Des Chenaux, défendre le projet d’agrandissement de l’école de La Source, développer le transport collectif et la mobilité durable, poursuivre les efforts de développement touristique, contrer la pénurie de main-d’œuvre, assurer le financement des infrastructures routières et soutenir les organismes communautaires de sa circonscription.