PierLuc Lévesque, la relève culinaire trifluvienne

C’est la soif d’apprentissage et de perfectionnement qui a poussé PierLuc Lévesque à poursuivre sa formation en cuisine à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ). Le 31 octobre dernier, il a notamment eu la chance de participer au Concours de la relève culinaire Le Porc Show et de décrocher la première place aux côtés de ses coéquipiers.

Le Trifluvien et ses deux coéquipiers Sonny et Achraf ont eu la mission de concocter des bouchées originales et créatives mettant en valeur trois coupes de porc du Québec, soit l’épaule, la longe et les côtes levées. Leur bouchée gagnante sera servie à plus de 1000 convives du Porc Show, en entrée, lors du dîner le 11 décembre prochain. Les trois équipes s’étant le plus illustrées se partageront également la somme de 4 000 $.

Comment se prépare-t-on à un tel concours?

« C’est de faire du caucus, de la recherche, d’aller chercher des idées et de se poser des questions comme chaque fois qu’on prépare un quelconque plat. Cependant, il y a beaucoup de préparation en fonction du produit et il y a des tests ainsi que toute une recherche qui ont été faits », explique PierLuc.

Mais comme PierLuc le mentionnait quelques jours avant la tenue du concours, lui et ses coéquipiers ne pouvaient avoir de certitude quant à ce qu’ils allaient présenter: « On a une idée, mais comme tout en cuisine, on va le valider quand on va le cuisiner. On se fait souvent des plans et des idées, mais il n’y a rien de plus vrai que de le cuisiner », mentionne-t-il.

Actuellement, PierLuc et les 10 autres étudiants de son programme sont en formation intensive jusqu’au mois de décembre. Ils se préparent avec beaucoup de rigueur, car après les Fêtes, les cuisiniers de la cohorte se disperseront en Europe pour suivre un stage dans des restaurants étoilés. Le stage de PierLuc se déroulera au Domaine des Morainières 2 étoiles Michelin, en Savoie. « Le plus dur est à venir! », s’exclame le cuisinier.

« J’avais une soif et un besoin de me perfectionner, d’apprendre et de pousser ma formation de cuisinier plus loin. L’ITHQ s’est dévoilée comme étant une très belle porte pour aller chercher plus de connaissances avec une équipe, des installations et des événements comme Le Porc Show », raconte PierLuc Lévesque.

« L’ITHQ me permet d’aller chercher de l’expérience, car la cuisine en tant que telle est composée de l’expérience. C’est de toucher à des produits, c’est de parler à des gens », ajoute-t-il.

« Comme nos profs nous disent ici, c’est la cuisine qui nous parle, ce n’est pas nous qui parlons à la cuisine. Quand on cuisine, il faut répondre aux ingrédients, il faut répondre aux goûts. Même si on refait les mêmes choses, c’est un gros challenge chaque fois. »

Le Porc Show, pour la mise en valeur du porc du Québec

Le Porc Show est un événement de la filière porcine québécoise, de la production à la consommation, qui en est à sa 6e édition. « On voulait organiser un événement unique au Québec réunissant l’ensemble de la filière porcine québécoise. Depuis le jour 1, l’événement est un franc succès dans l’industrie et est devenu le plus gros événement au Canada en production porcine », explique Sébastien Lacroix, membre du comité organisateur du Porc Show.

L’événement se décrit comme étant une journée de conférences, d’expositions, de réseautage et de célébrations, en plus de compter un concours en parallèle avec des cuisiniers de la relève. En effet, depuis 4 ans, le Porc Show a également établi un partenariat avec l’ITHQ.

Atelier de découpe, formation pratique avec des chefs de renom, compétition culinaire de haut niveau : les 11 étudiants en Cuisine supérieure ont participé à La semaine du porc du Québec à l’ITHQ du 28 octobre au 1er novembre 2019.

En plus de constituer une vitrine pour faire connaitre l’excellence du Porc du Québec à la relève culinaire d’ici, ce partenariat avec le Porc Show vise à sensibiliser les futurs chefs comme PierLuc aux réalités de l’industrie alimentaire et de leur faire vivre une expérience terrain sans précédent.

« On a voulu, à l’extérieur du Porc Show, faire connaître et reconnaitre le produit. On a abordé l’ITHQ il y a quelques années pour faire partie du programme scolaire de l’automne de la classe supérieure de cuisine de l’ITHQ », souligne Sébastien Lacroix.

« En cuisinant un produit d’ici, apprécié des chefs pour sa polyvalence, notre relève culinaire pourra être formée sur les tendances locales. C’est aussi une façon originale et dynamique de la familiariser à la réalité des partenaires de notre industrie », ajoute-t-il.

« C’est autant une expérience du point de vue culinaire que du point de vue personnel par rapport aux producteurs. Le fait de voir l’envers du décor, le fait de voir comment ça fonctionne, de voir tout le soin et l’attention qui a été mis dans les produits, ça fait juste te rappeler et te montrer à quel point c’est important de penser avant d’acheter », conclut PierLuc.