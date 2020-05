Piano Man exécute vos demandes spéciales

C’était au tour de Christian Marc Gendron, alias Piano Man, de prendre possession des réseaux sociaux à la demande de Culture Trois-Rivières. Dans cette vidéo de plus de 10 minutes, l’artiste a interprété plusieurs requêtes du public, malgré que certaines étaient ardues.

Pour revoir la vidéo, visitez le https://www.facebook.com/watch/?v=2712888802174274

Rappelons également que chaque mardi, Culture Trois-Rivières vous propose de découvrir l’œuvre d’art d’un artiste de chez nous grâce à notre Exposition virtuelle. À défaut de pouvoir visiter des expositions dans les lieux culturels et ailleurs, plusieurs artistes de la région ont décidé de créer une œuvre originale inspirée d’une thématique bien précise : la distanciation.

Bouquet de fleurs

Vous souhaitez souligner la fête des Mères en offrant à une personne chère un petit quelque chose qui lui fera plaisir? Culture Trois-Rivières vous convie à un atelier de bricolage bien spécial. Demain matin, nous vous montrerons comment confectionner un bouquet de fleurs pour la fête des Mères.

Rendez-vous au https://www.facebook.com/culturetroisrivieres/

UNE CHANCE QU’ON S’A

Le spectacle Une chance qu’on s’a, visant à mettre en lumière le travail des organismes Les Petits Frères et SOS Violence conjugale ainsi que d’amasser des fonds, sera présenté le 10 mai, à 19h30, sur les ondes de Télé-Québec et de TVA. Sur la longue liste de plus de 80 invités, nous retrouvons Céline Dion, Jean-Pierre Ferland, Ginette Reno, Lara Fabian, Les Trois Accords, Koriass, Pier Luc Funk et plusieurs autres.

QUB MUSIQUE – Service de streaming musical

En réponse aux services de «streaming» internationaux, Québecor a lancé QUB musique, un outil d’ici dont l’objectif est de mettre en valeur les talents québécois. L’application est gratuite jusqu’au 31 juillet 2020.

LE FESTIVAL 320

Le Festival 320 se tiendra virtuellement du 8 au 10 mai 2020. Le festival abordera le sujet de la santé mentale. Tout au long des trois jours de festivités, vous pourrez assister à des performances de Coldplay, Sum 41, Linkin Park et plusieurs autres artistes invités. Le festival sera diffusé en direct sur Facebook durant les trois journées. (JC)