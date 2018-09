Phillip Danault troisième immortel des Estacades

Crédit photo : Photo www.lanouvelle.net

Par Matthew Vachon / www.lanouvelle.net

HOCKEY. L’attaquant du Canadien de Montréal Phillip Danault a eu droit à l’ultime honneur de la part des Estacades de Trois-Rivières, eux qui ont procédé au retrait de son numéro 10 le 9 septembre. Le Victoriavillois est devenu le troisième joueur de l’histoire de la formation trifluvienne à recevoir cette distinction après Marc Denis et Steve Bégin.

«Ça ne me fait pas vieillir (cette cérémonie), mais de voir des arbitres qui sont plus jeunes que moi, ça oui par contre! Je suis tellement chanceux de voir mon chandail être retiré ici. Je sais à quel point les jeunes veulent vivre ça et à quel point ils méritent leur poste. Je sais ce que ça représente de jouer pour les Estacades. Je suis heureux de voir mon chandail être retiré», a exprimé Danault qui a assisté à cette cérémonie en compagnie de sa femme et de quelques anciens coéquipiers des Estacades.

Cette cérémonie était initialement prévue le 21 janvier dernier en même temps le retrait des chandails de Denis et Bégin, mais deux jours avant seulement, Danault avait été atteint à la teinte par un lancer frappé du défenseur Zdeno Chara des Bruins de Boston. Cela lui avait valu une commotion cérébrale et il n’avait pas été en mesure d’être présent.

Cet épisode est maintenant loin derrière lui et il se sent prêt à entamer la prochaine saison du Canadien. «Tout est réglé désormais et ça appartient au passé tout ça. C’est une nouvelle saison qui s’amorce et j’ai bien hâte que ça commence.»

Une année marquante avec les Estacades

En 44 parties lors de sa seule saison (2008-2009) avec Trois-Rivières, Danault avait obtenu 27 points. Il avait par la suite aidé les siens à se faufiler en grande finale de la coupe Jimmy-Ferrari avec 15 points en 19 rencontres.

C’est toutefois la Rousseau-Royal de Laval-Montréal qui avait remporté les grands honneurs. «Ça a été marquant. Nous sommes allés en finale et nous avions une superbe équipe avec une belle chimie autant sur et hors glace. Ça a été une belle expérience.»

***

Une génération de Victoriavillois inspirés par Danault

Au sein de cette édition 2018-2019 des Estacades, neuf joueurs de la région de Victoriaville et des environs ont gagné leur place. Cette génération de hockeyeurs est celle qui a vu Danault défendre les couleurs des Tigres de Victoriaville pendant trois années et demie avant d’être échangé aux Wildcats de Moncton.

«Ça fait chaud au cœur de savoir que mon chandail a été retiré devant ces jeunes joueurs. Je sais ce que ça représente quand tu suis la carrière d’un joueur et que tu le regardes à la télévision. J’ai eu la chance de leur parler avant et de voir leur motivation.»

Danault s’est notamment montré impressionné de savoir que le jeune défenseur victoriavillois de 14 ans Tristan Luneau avait réussi à faire sa place au sein de la formation dirigée par Frédéric Lavoie. Il risque de suivre du coin de l’œil le cheminement de cette vedette montante du hockey victoriavillois.