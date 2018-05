Phillip Danault pose pour la cause

L’ancien Estacades de Trois-Rivières et actuel joueur de hockey des Canadiens de Montréal, Phillip Danault, était de passage à Trois-Rivières. Il a accepté de se faire photographier dans le cadre de l’Agenda familial Leucan Mauricie/Centre-du-Québec.

Le lancement dudit Agenda aura lieu au Tapis Rouge le 12 juillet prochain. Pas moins de 2000 agendas seront en vente à partir de ce moment.

«Ça me touche grandement, peu importe la cause. J’ai eu la chance d’être impliqué avec le Pro-Am lors des deux derniers étés, avec Patrice Bergeron et Simon Gagné, qui consiste à aider Leucan», a confié l’athlète.

«Ça me touche énormément. Je suis certain que ça fait davantage mon bonheur que ça fait le leur, quand je vois leurs sourires et de voir leurs faces quand ils me voient», ajoute-t-il.