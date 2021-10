Phil Roy de retour sur scène

Phil Roy a repris là où il avait laissé avant la pandémie avec son tout nouveau spectacle. L’humoriste, animateur de radio et animateur de télévision sera d’ailleurs de passage à Trois-Rivières le vendredi 15 octobre à la salle J.-Antonio-Thompson.

Celui qui est sorti de l’École nationale de l’humour en 2011 vient de reprendre la tournée de rodage de son deuxième spectacle solo dont il avait commencé l’écriture en décembre 2019.

« J’avais commencé à roder le spectacle en janvier et février 2020 avant de devoir arrêter pour la pandémie. À partir de là, j’ai vraiment pris mon temps pour peaufiner mon écriture et j’ai poussé le spectacle un peu plus loin. Ultimement, je suis vraiment content d’avoir eu cette pause parce que sinon, j’aurais juste présenté la suite du premier show, tandis que là, je présente un autre show complètement, même si je n’ai pas encore choisi le titre », lance-t-il d’entrée de jeu.

« Je raconte quand même des anecdotes, mais mon spectacle se décline en six grands thèmes. Un moment donné, on va parler de santé mentale et à un autre moment, on va parler de fertilité. Le fait que je devienne bientôt père a teinté mon écriture. J’ai l’impression que cet enfant-là n’est même pas né que ça fait six mois que je prépare sa chambre! Je parle aussi d’où je viens et des parents que j’ai eus. Ça reste un show d’humour, tout en parlant de ce qui est plus vrai, en le rendant drôle. »

À l’instar de plusieurs autres humoristes, Phil Roy s’est accordé une période de rodage en salles avant d’amorcer sa tournée officielle le 16 mars 2022.

« Durant les soirées de rodage, c’est différent parce que tu es capable d’installer une histoire, ce que tu vas être moins capable de faire dans un bar où on t’offre entre 8 et 15 minutes. C’est sûr que de roder dans les bars, c’est encore important pour casser une première fois ton stock », explique-t-il.

« Dans un bar, tu es plus à la recherche de réactions et de rires, tandis que dans une soirée de rodage, tu es capable d’aller chercher l’atmosphère et une histoire. »

Actif durant la pandémie

L’humoriste est resté très actif durant la pandémie, notamment sur le Web. En plus de tenir des spectacles en ligne, il a mis sur pied le WiFi Comédie Club

« On a fait environ 250 spectacles virtuels et je suis fier, car c’est un projet qui a été autofinancé et qui n’a pas reçu de subvention. Ç’a été vraiment le fun et on a appris plein de choses sur le volet plus technique des spectacles et sur le côté de la production », confie-t-il.

« Mais c’est clair que le public m’a manqué. Je suis quelqu’un qui va voir beaucoup de spectacles aussi et on ressent quelque chose d’être enfin assis dans une salle. Lorsque je suis sur scène, je suis content que les gens m’aient choisi et c’est très gratifiant. »

Partout

Outre que sur une scène de spectacle, Phil Roy est très actif. Vous l’avez sûrement déjà entendu à la radio à l’émission Véronique et les Fantastiques, tout comme sur les ondes de la chaîne Noovo à la barre de la nouvelle émission Qui sait chanter?

« J’ai le loisir et le luxe de pouvoir faire différents projets. À la télévision, on peut reprendre les scènes et c’est vraiment un travail de gang. À la radio, on a l’impression d’être dans une soirée avec des chums et on ne se rend pas compte qu’on est écouté par des milliers de personnes. Sur scène, c’est vraiment le summum. C’est aussi un travail d’équipe avec la gang de la tournée et c’est aussi le sentiment d’être dans une soirée avec des chums, mais une soirée publique, où est-ce qu’on va jaser pendant des heures », conclut-il.

Rappelons que sa tournée « Monsieur » a pris fin après plus de 250 représentations à travers le Québec, et plus de 100 000 billets vendus.