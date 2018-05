Le Phénix de Trois-Rivières savoure son premier gain

FOOTBALL. Le Phénix de Trois-Rivières a remporté sa première victoire de la saison face aux Natifs de Québec par la marque de 24 à 21. Voilà une victoire qui arrive à point à l’aube de la première rencontre à domicile du Phénix qui est prévu ce samedi.

Lors de la première rencontre de la saison, le Phénix avait connu la défaite. Plusieurs ajustements étaient à faire et l’équipe a relevé ce défi avec brio. Coach Dumas était fier de sa troupe. «J’ai demandé à mes joueurs de profiter de chaque moment pour progresser et pour performer, et c’est ce que j’ai vu aujourd’hui. J’ai vu une équipe qui a performé.»

Selon l’entraîneur, l’équipe a démontré tout son caractère pendant la rencontre. «Le caractère, dont l’équipe a fait preuve tout au long du match, était impressionnant. Il y a eu de petites erreurs, mais le plus beau est d’avoir vu une équipe chercher des solutions ensemble, et des coachs faire des pieds et des mains pour amener la victoire. C’était important que tous ces éléments ressortent aujourd’hui pour le reste du calendrier.»

«Unis dans l’adversité», voici ce que représentait la rencontre selon coach Dumas. Quant à lui, l’entraîneur du box offensif, coach Bouchard, était unanime face à la progression de ses joueurs «Tout au long de la rencontre, les joueurs ont pris de bonnes décisions et ont fait de gros blocages quand c’était le temps.»

Du côté défensif, coach Bergeron était tout aussi fier de ses joueurs que lors de la première rencontre. «C’était encore une super belle partie, malgré le fait que l’on ait accordé 21 points aux adversaires. On accorde peu de verges aux adversaires et notre ligne défensive est difficile a percé.»

L’entraîneur des unités spéciales, coach Courtois s’est dit comblé de ses joueurs. «On a connu une très bonne partie sur les unités spéciales. Ils ont obtenu le premier touché de la saison et les recrues font de la bonne job. J’ai aussi constaté que les joueurs jouent en équipe soudée. Il y a encore des améliorations à faire, mais c’est de l’expérience qui va rentrer.»

Honneurs individuels

L’équipe comporte plusieurs nouvelles recrues et certains ont peu d’années d’expérience, mais sur le terrain, il était impossible de savoir qui étaient ces fameuses recrues. Ce sont d’ailleurs deux nouveaux membres du Phénix qui repartent avec les honneurs individuels.

Du côté offensif, Marc-Antoine Labrèche (#89) a été fortement acclamé par le reste de l’équipe. «C’est un joueur qui a seulement un an d’expérience, mais il est impossible de le savoir quand il joue. Il a donné une prestation exemplaire par sa présence sur le terrain», a commenté coach Dumas.

En défensive, Mathieu Poulin (#54) a gagné son honneur grâce à sa présence durant le match. «Quand je parlais de momentum, c’est ce à quoi je m’attendais. Il a amené sa hargne avec sa robustesse tout au long de la partie», confie l’entraîneur.

Prochaine rencontre à domicile

C’est ce samedi que le Phénix de Trois-Rivières amorcera sa saison sur le terrain du Cégep de Trois-Rivières. La rencontre face aux Braves de Lanaudière s’amorcera à 15h. L’entraîneur Dumas a de grandes attentes face à cette rencontre et rappelle un mot d’ordre à son équipe. «WE NOT ME, ce n’est pas seulement notre slogan! Ça rappelle que l’on est une famille, peu importe d’où vous venez. Nous sommes le Phénix de Trois-Rivières, une famille. Je veux que l’on parte le calendrier à domicile du bon pied, donc tout le monde doit être prêt et avoir fait ses devoirs.»

Le Phénix vous invite à aller le rejoindre via leur page Facebook ainsi que leur site web https://www.phenix3r.com.