La phase II du Centre hospitalier trifluvien est maintenant complétée

INAUGURATION. Né en 2003, le projet d’agrandissement du Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières (CHAUR) aura finalement vu le jour 15 ans plus tard. La toute nouvelle aile «N», comportant cinq niveaux d’étages, est dotée de 50 nouveaux lits de courte durée, faisant passer le nombre total à 482.

L’aile «N» a une capacité globale de 120 chambres individuelles regroupées en trois unités.

«C’est aujourd’hui la conclusion d’une grande idée qui est née en 2003. Il y a eu beaucoup d’investissements à cette faculté et on lui a donné l’équipement dont elle avait besoin. On parle de plus de 30 unités médicales et chirurgicales qui ont été installées ici. C’était devenu essentiel que régionalement, on ait un maximum d’autonomie ici», a commenté le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette.

«La phase II nous permet de grimper à 482 lits. On parle maintenant de 194 chambres individuelles, incluant pas moins de 120 nouvelles chambres. Dès juin, nous procéderons à la rénovation des espaces qui seront libérés grâce aux nouveaux aménagements, ce qui conclura des investissements au montant de 58 M$.»

Les 50 lits supplémentaires représentent une soupape nécessaire pour désengorger la salle d’urgence. Les travaux de réaménagement des espaces libérés devraient se terminer en avril 2019.

Des travaux de réorganisation et d’agrandissement de l’aire de réception des marchandises ont également permis entre autres l’ajout de trois nouveaux quais de réception.

«J’ai été de toutes les annonces depuis 2003 et aujourd’hui, on peut dire mission accomplie! Cet agrandissement va doter le CHAUR d’une organisation clinique beaucoup plus efficace», a ajouté Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, et également députée de Laviolette.

«La prestation de soins et services sera grandement améliorée», a pour sa part commenté le député de Trois-Rivières, Jean-Denis Girard. «C’est une phase qui va servir aux gens de la santé, mais qui s’est avérée un bon moteur pour le développement économique, car beaucoup de travailleurs ont œuvré sur ce chantier-là.»

Parmi les nouveaux services disponibles se retrouveront la neurologie, pneumologie, l’endocrinologie et une clinique de diabète.