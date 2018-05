Phares sur Champlain : Steve Hill en spectacle

Crédit photo : Audrey Leblanc

CHAMPLAIN. Pour sa 12e édition, l’événement Phares sur Champlain accueillera le guitariste Steve Hill. Blues et rock seront à l’honneur le soir du 20 juillet lors de ce spectacle au cœur du village.

Phares sur Champlain se tiendra du 19 au 22 juillet. Pendant ces quatre jours de festivités, sept sites mettront en valeur la culture et la gastronomie sous toutes ses formes. Le jeudi, une soirée de courts métrages présentant des films ayant voyagé à travers le globe donnera le coup d’envoi de la 12e édition.

Le lendemain, petits et grands pourront laisser libre cours à leur imagination en décorant la rue Sainte-Anne. Pinceaux, rouleaux et peinture seront à la disposition de tous pour créer une œuvre collective au sol.

Durant le weekend, le symposium de peinture «À marée haute» prendra place au cœur du village, comme le veut la tradition depuis maintenant neuf ans. Ce sera l’occasion de venir découvrir le savoir-faire de trente-six peintres professionnels. «Ce sont tous des artistes qui ont fait l’objet d’une sélection. La moitié d’entre eux viennent de la Mauricie», indique Josée Gervais, membre du comité organisateur du symposium.

Une vingtaine d’artisans et d’exposants agroalimentaires combleront aussi les épicuriens et amateurs d’art durant toute la fin de semaine. Un événement satellite de la Biennale nationale de sculpture contemporaine alliera art et science. Activité très populaire chaque année, la tournée du notaire est de retour pour ceux et celles qui veulent prendre part à une visite anecdotique du village. Des jeux géants seront aussi à la disposition des visiteurs.

De plus, la journée du samedi sera consacrée à la famille avec une activité de pêche pour les enfants de 9 à 12 ans. Tous auront aussi la possibilité de vivre une expérience de réalité virtuelle avec la collaboration de l’entreprise trifluvienne Mont VR. Tricot, broche et crochet seront aussi de la partie.

Dimanche, une messe pour souligner le 354e anniversaire de la fondation de Champlain et un concert de musique classique viendront clore l’événement. À noter que les activités qui se dérouleront pendant l’événement Phares sur Champlain sont pratiquement toutes gratuites. Pour la programmation complète : pharessurchamplain.com

Le saviez-vous?

Phares sur Champlain a remporté le Prix Initiative culturelle du gala Arts Excellence de Culture Mauricie en 2011 et en 2018.