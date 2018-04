Les Petits Chanteurs et le 62e Régiment sur la même scène

Crédit photo : Photo courtoisie

MUSIQUE. Le 62e Régiment d’artillerie de campagne de Shawinigan et avec les Petits Chanteurs de Trois-Rivières offriront un concert à la Cathédrale de Trois-Rivières le 28 avril dès 20h.

Au programme: de la musique de films connus (Harry Potter, Shrek, Le fantôme de l’opéra, etc.) avec projection d’images. L’admission générale est de 15$, 10$ pour les étudiants et gratuit pour les enfants.

Les réservistes sont des citoyens-soldats impliqués dans leur communauté. Ils font partie des communautés étudiantes, d’affaires, culturelle et artistique du Québec. Les réservistes du Québec sont des soldats d’ici, incluant la communauté de Shawinigan.

Le 62e Régiment d’artillerie campagne de Shawinigan est une unité d’artillerie de la réserve des Forces armées canadiennes appartenant au 35e Groupe-brigade du Canada.

Le régiment est principalement composé de membres provenant des régions de Shawinigan, La Tuque, Victoriaville, Joliette et Sainte-Anne-de-la-Pérade et son effectif autorisé est de plus de 170 militaires pour le régiment d’artillerie et de 35 musiciens pour la Musique de l’unité.