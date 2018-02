Une pétition pour soutenir les conducteurs de véhicules scolaires

TRANSPORT. Les conducteurs de véhicules scolaires la population pour obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail.

La Fédération des employées et employés de services publics–CSN a d’ailleurs lancé la vidéo En route vers le respect ainsi pour que leur métier soit reconnu aux yeux de tous.

«Le transport scolaire offre généralement des conditions de travail dérisoires par rapport aux lourdes responsabilités et à la complexité de notre travail. De grandes disparités salariales existent d’un employeur à l’autre. Les salariés touchent un taux horaire moyen de 17,86 $ l’heure, pour un revenu annuel moyen de 19 288 $, alors que d’autres reçoivent 12,07 $ l’heure, un taux avoisinant le salaire minimum, sans autre avantage social», souligne Stephen P. Gauley, président du Secteur transport scolaire (STS).

Une pétition a été mise en ligne sur le site de l’Assemblée nationale. Le syndicat sollicite l’appui de la population à leur demande visant la création d’enveloppes budgétaires bonifiées, dédiées et fermées pour financer l’augmentation des salaires et améliorer les conditions de travail dans ce secteur.

«Les conductrices et les conducteurs de véhicule scolaire luttent pour la reconnaissance de leur emploi et pour l’obtention d’un salaire décent depuis plus de 20 ans. Depuis tout ce temps, ils ont dû défendre l’importance de leur travail qui consiste à conduire en toute sécurité nos enfants vers leur milieu d’apprentissage. Ces mauvaises conditions de travail sont en train de créer une crise dans notre secteur. Nous revendiquons une solution durable avant les prochaines élections provinciales», soutient Paul Lavergne, président du Conseil central du Cœur du Québec -CSN.