Petite incursion dans le métier de courtier en assurance vie au Québec

Face à la panoplie des couvertures offertes par les compagnies d’assurance vie, vous avez peut-être du mal à trouver celle qui est la mieux adaptée pour vous. Votre solution :le courtier en assurance vie. Il saura vous orienter vers l’offre qui répond le mieux à vos besoins. Dans cet article nous ferons une petite incursion dans le secteur du courtage en assurance vie au Québec.

Qu’est-ce qu’un courtier d’assurance vie ?

Le courtier en assurance vie est un spécialiste de l’assurance vie. Il est accrédité par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui lui délivre un certificat après vérification de ses compétences.

Au Québec, il représente l’ensemble des assureurs. Indépendant, il n’est affilié à aucune compagnie d’assurance en particulier. Il propose son expertise à toute personne en quête d’une protection à travers une solution de prévoyance : assurance vie, assurance invalidité, etc.

Il est rémunéré par l’assureur via des commissions sur chaque police souscrite par son intermédiaire ainsi que sur les renouvellements y afférents.

À quoi sert le courtier d’assurance vie ?

Intermédiaire entre la compagnie d’assurance et vous (potentiel assuré), il recherche la meilleure offre pour vous, après avoir identifié les couvertures les plus adaptées à vos besoins et à votre condition de vie.

Étant en mission pour vous, son analyse des différents produits proposés par les assureurs est impartiale. Son objectif étant de donner satisfaction à ses clients, il identifie les couvertures qui sont les plus avantageuses pour eux parmi les multiples offres disponibles sur le marché, et à des tarifs préférentiels.

De par son expertise dans le domaine et sa connaissance des différentes offres du marché, il vous permet :

D’avoir en peu de temps des informations détaillées sur les offres proposées par plusieurs compagnies ;

De disposer d’une comparaison objective des diverses offres ;

D’identifier rapidement les offres les plus adaptées à vos besoins ;

D’obtenir le prix d’assurance vie le plus concurrentiel.

De plus vous avez comme autres avantages :

La gestion de la souscription de votre assurance vie par un expert outillé ;

Un suivi de votre contrat après souscription ;

Une assistance pour la procédure d’indemnisation.

Coût de la prestation du courtier en assurance vie

La rémunération du courtier d’assurance vie est essentiellement basée sur les commissions perçues de l’assureur et afférentes aux souscriptions et renouvellements de contrat effectués par son intermédiaire. La prestation ne devrait donc rien vous coûter.

Pour bénéficier des conseils d’un courtier d’assurance vie vous pouvez directement procéder à une soumission en ligne ou prendre un rendez-vous en cabinet.

Recourir aux services d’un courtier d’assurance vie vous permet de gagner du temps et d’économiser de l’argent, tout en ayant la garantie de souscrire à l’assurance vie qui vous correspond le mieux, au meilleur prix.