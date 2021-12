Petit tour d’horizon hockey de certains Trifluviens

Anthony Richard, qui roule sa bosse avec les Admirals de Milwaukee depuis 7 ans, dans la Ligue américaine de hockey (LAH), connaît une saison plus difficile. En 17 matchs, il a inscrit 1 seul but, et obtenu 3 aides. Le choix de 4e tour des Predators de Nashville en 2015 a disputé 2 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le gardien de but William Rousseau, qui aura 19 ans le 9 janvier, dispute sa deuxième saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), ligue qu’il avait choisie au détriment des circuits américains. En 13 départs, il compte 9 victoires contre seulement 3 revers sous les ordres de Patrick Roy. Il présente une excellente moyenne de buts alloués par match à 2,03, ainsi qu’un pourcentage d’arrêts à .919. Il a d’ailleurs de meilleurs chiffres que le gardien numéro 1, Fabio Iacobo (18 matchs/ 2,50 / .896).

Revenant de blessures qui ont ralenti sa carrière, Jacob Boucher, 19 ans, s’est retrouvé avec les Oil Kings d’Edmonton, dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest. Boucher peut enfin exprimer son talent offensif dans cette excellente formation, lui qui compte 10 buts et 10 aides en 30 matchs. Edmonton occupe le deuxième rang de la Conférence de l’Est.

Le défenseur et fils du réputé entraîneur Gilles Bouchard, Xavier Bouchard, fut un choix de 6e tour des Golden Knights de Las Vegas en 2018. Il connaissait une excellente saison l’an dernier, à sa dernière année junior, alors qu’il totalisait 24 ponts en 39 matchs avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Cette saison, il se débrouille très bien avec les Everblades de Floride, dans la ECHL, avec 8 points en 26 matchs, mais un excellent ratio défensif à +15.

Parlant du paternel, Gilles Bouchard est toujours adjoint avec le Crunch de Syracuse, dans la LAH. Il travaille avec l’entraineur-chef Benoit Groulx, et l’ancien entraîneur-chef des Cataractes de Shawinigan, Éric Veilleux. Le Crunch connaît une saison difficile avec 8 victoires en 21 matchs, et seulement 19 points au compteur. Rappelons que Shawn Element, ancien Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA), y dispute sa première saison professionnelle. Il ne totalise que 4 points en 18 matchs,

Jacob Guévin, natif de Bécancour et ancien Estacades de Trois-Rivières, dispute actuellement sa troisième saison avec les Lumberjacks de Muskegon, dans la USHL. Si les gens croyaient qu’il serait difficile de faire mieux que ses 45 points en 53 matchs l’an dernier, détrompez-vous. Le défenseur offensif compte plus d’un point par match avec un total de 28, en 26 matchs. Il est d’ailleurs le premier pointeur de l’équipe, ce qui rappelle son talent indéniable.