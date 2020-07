Petit guide pour des vacances réussies

En panne d’idées pour vos vacances cet été? Voici quelques suggestions pour vous inspirer.

Essayer un nouveau sport

Malgré le contexte de distanciation sociale en vigueur, il est encore possible de pratiquer plusieurs sports. Par exemple, empruntez la planche à roulettes de votre neveu ou ami, ou encore les raquettes de tennis ou clubs de golf du voisin et partez à la conquête des différents terrains sportifs de la région. Louez un kayak ou un paddleboard, allez à la pêche, sortez vos espadrilles pour aller courir: qui sait, vous pourriez avoir la piqûre!

Se lancer un défi

Comme ce ne sera pas un été comme les autres en raison de la pandémie de COVID-19 et que vous hésitez peut-être encore à sortir de chez vous, pimentez-le en vous lançant un défi. L’occasion est belle pour apprendre à jouer d’un instrument, apprendre une nouvelle langue, écrire un livre, etc.

Cuisiner

Sortez les chaudrons et le barbecue! Fouillez dans vos livres de cuisine ou sur le web pour trouver des nouvelles recettes qui vous feront saliver! Impliquez la famille et faites de votre cuisine un lieu de découvertes et de plaisir. C’est le temps de parfaire vos talents culinaires! Dans la même veine, pensez aussi à aller visiter des producteurs locaux pour intégrer leurs produits à vos menus: c’est tellement bon quand c’est frais!

Faire du vélo

La région regorge de pistes cyclables à sillonner. Il y a notamment la Route verte qui traverse le territoire de Saint-François-du-Lac à Deschaillons, en passant par La Visitation, Sainte-Monique, Nicolet et Bécancour. Faites ajuster votre vélo, enfilez votre casque et redécouvrez le plaisir de pédaler!

Lire

Envie de relaxer plutôt que bouger? La lecture est un bon moyen de s’évader sans s’énerver! Les librairies regorgent de titres à dévorer et nos auteurs Québécois n’attendent qu’à être encouragés. Les comptoirs de prêts de livres sont également rouverts dans la plupart des bibliothèques (informez-vous auprès de votre municipalité). Enfin, il y a toujours possibilité de faire des emprunts numériques sur le site biblietcie.ca lorsque vous êtes membres d’une bibliothèque du Réseau Biblio. Bonne lecture!