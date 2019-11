(RETROUVÉ) Personne disparue

***MISE À JOUR: Paul Giard a été localisé par la Police de Trois-Rivières durant l’après-midi du 11 novembre***

La Direction de la police de Trois-Rivières sollicite l’assistance de la population afin de retrouver monsieur Paul Giard, 58 ans.

Cet homme aurait quitté son domicile de la rue Ste-Julie, samedi le 9 novembre dernier et n’a pas été revu depuis.

Monsieur Giard mesure 1,70 m. et pèse 107 kg. Il a les cheveux rasés et les yeux bruns. Il serait vêtu d’un chandail à capuchon de couleur gris avec les manches rouges, un jeans noir et des souliers noirs de marque « And1 ». Monsieur Giard a une démarche particulière car il boite d’une jambe. Celui-ci pourrait se trouver dans la région de la Mauricie ou de l’Estrie.

La famille dit craindre pour la sécurité de monsieur Giard. Toute personne pouvant fournir de l’information en lien avec la disparition de celui-ci est priée de contacter l’enquêteur Dominique Verret au (819) 691-2929 # 3471.