Personnages confinés: une série de monologues en ligne

Le Théâtre des Nouveaux Compagnons diffusera une série de monologues sur la page Facebook, la chaîne Youtube et le site web de la troupe de théâtre à compter du 1er décembre à 19h.

Le projet Personnages confinés proposera 17 cours monologues originaux issus d’une collaboration avec la Société des écrivains de la Mauricie qui a lancé un appel de textes à ses membres. Au terme de la sélection, 14 auteurs ont vu au moins un de leurs textes être sélectionné pour le projet.

Les comédiens ont été jumelés à un mentor dont le rôle était d’offrir un soutien au niveau du travail du texte et du personnage. Chaque duo a travaillé plusieurs semaines pour peaufiner l’interprétation tout en tenant compte de la direction artistique établie pour chacun des monologues par le réalisateur Sylvain Robert et la chargée de projet Roxanne Pellerin.

«Le conseil d’administration désirait offrir aux membres la possibilité de travailler à un projet cet automne malgré la pandémie. C’était important pour nous, surtout que nous devions célébrer nos 100 ans cette année. Nous avons aussi très hâte de renouer avec le public, même si c’est d’une façon différente», indique Benoit Pruneau, président du conseil d’administration.

La formation de duos a permis de s’assurer que personne ne travaille seul tout en facilitant le respect des mesures sanitaires. Plusieurs équipes ont d’ailleurs choisi de travailler à distance, ce qui était encouragé. Pour la captation, la forme du monologue favorise également la distanciation en excluant les interactions et en limitant le nombre de personnes présentes.

«Tout le monde s’est montré très enthousiaste par rapport au projet. Les duos se sont formés rapidement et tous ont exprimé la joie de pouvoir retravailler un texte et un personnage. Nous avons choisi de tourner en plan séquence pour que les monologues reposent vraiment sur l’interprétation des comédiens et des comédiennes, tout comme au théâtre», explique Roxanne Pellerin, chargée de projet.

Les monologues seront diffusés les mardis soirs jusqu’à la fin du mois de mars.