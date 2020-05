Perquisition sur la rue Sainte-Cécile

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières, en collaboration avec la Sûreté du Québec, ont procédé tôt ce matin à une perquisition et à une arrestation, en lien avec le trafic de stupéfiants.

L’opération antidrogue fait suite à deux événements survenus le 13 avril et le 22 avril dernier, en rapport avec le trafic de stupéfiants et au cours duquel deux individus avaient été séquestrés et tabassés dans une résidence du secteur Sainte-Marthe. Quatre suspects avaient été arrêtés dans les heures suivantes et accusés d’enlèvement, de séquestration, de voies de fait, de possession d’arme prohibée et de trafic de stupéfiants.

Ce matin, des enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières et de la Sûreté du Québec, accompagnés du groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec (GTI), ont procédé à une perquisition dans un logement de la rue Ste-Cécile.

Notamment, cette perquisition visait la saisie de stupéfiants. Le responsable des lieux, un individu de 33 ans, fut arrêté en vertu d’un mandat d’arrestation en lien avec l’événement du 13 avril dernier.

L’opération antidrogue aura permis de saisir une certaine quantité de cannabis, du poivre de Cayenne, des sabres, un bâton de baseball, ainsi qu’un pistolet à plombs.

L’individu arrêté fera face à des accusations de possession de substances désignées, d’introduction par effraction, d’agression armée, de vol qualifié et d’utilisation d’une arme à feu et d’une arme prohibée. Il comparaî cet après-midi et demeurera détenu.