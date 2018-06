Perquisition sur la rue St-Paul

Crédit photo : Photo archives

FAIT DIVERS. Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé hier en fin d’après-midi, à une perquisition et une arrestation en lien avec le trafic de stupéfiants.

L’opération antidrogue fait suite à des informations reçues par les policiers sur un possible point de vente de stupéfiants. Une surveillance a été effectuée à l’endroit de la résidence ciblée afin de valider les informations reçues.

Mercredi en fin d’après-midi, les enquêteurs se sont présentés dans une résidence de la rue Saint-Paul pour effectuer une perquisition des lieux.

Cette perquisition aura permis la saisie d’une bonne quantité de marijuana, de haschisch ainsi que des effets reliés au trafic de drogue.

De plus, les enquêteurs ont mis la main sur quelques cartouches de cigarettes de contrebande ainsi qu’une certaine somme d’argent canadien. Un individu qui se trouvait sur les lieux fut arrêté et conduit au Quartier général.

À la suite de son interrogatoire, il est demeuré détenu et devait comparaître ce matin au Palais de justice sous des accusations de trafic et possession dans le but de trafic de stupéfiants.