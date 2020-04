Perquisition et arrestations sur la rue Laviolette

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières, en collaboration avec la Sûreté du Québec, ont procédé tôt ce matin, à une perquisition et quatre arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants.

L’opération antidrogue fait suite à un événement survenu le 13 avril dernier, en lien avec le trafic de stupéfiants, et au cours duquel deux individus avaient été séquestrés et tabassés dans une résidence du secteur Sainte-Marthe-du-Cap Quatre suspects avaient été arrêtés dans les heures suivantes et accusés de chefs d’enlèvement, de séquestration, de voies de fait, possession d’arme prohibée et trafic de stupéfiants.

Ce matin, des enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières et de la Sûreté du Québec, accompagnés du groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec (GTI), ont procédé à une perquisition dans un logement de la rue Laviolette. Celle-ci visait notamment la saisie de stupéfiants.

Le responsable des lieux, un individu de 32 ans connu des milieux policiers, fut arrêté en vertu d’un mandat d’arrestation en lien avec les événements du 13 avril. L’opération antidrogue aura permis de saisir certaines quantités de crack, de cocaïne, de métamphétamines et de cannabis. De plus, des munitions d’arme à feu ainsi que 2 pistolets à plombs furent également saisis.

Les trois individus présents lors de la frappe, deux femmes âgées respectivement de 35 et 26 ans, ainsi qu’un homme de 27 ans, furent mis en état d’arrestation et comparaîtront sous des accusations de possession de substances désignées, selon la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS).