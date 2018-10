Perquisition et arrestation sur le rang Saint-Malo

Crédit photo : Photo archives

TROIS-RIVIÈRES. Les enquêteurs de la nouvelle équipe locale «ACCÈS Cannabis» de la Direction de la police de Trois-Rivières ont réalisé une première opération antidrogue depuis son entrée en fonction, le 1er octobre dernier, lors du démantèlement d’une plantation de cannabis à ciel ouvert.

La perquisition dans deux résidences situées sur le rang Saint-Malo, aux limites territoriales de la municipalité de Champlain, a débuté vers 9h15 mercredi matin et touchait des membres d’une même famille.

L’opération antidrogue a permis d’éradiquer pas moins de 880 plants de cannabis sur le terrain qui bordait les résidences. De plus, les enquêteurs ont procédé à la saisie de 20 kilos de cannabis séché, 23 kilos de feuilles de cannabis, 258 grammes de haschich, ainsi que l’équipement relié à la transformation du cannabis.

Toujours dans le cadre de la perquisition, les enquêteurs ont découvert un véhicule récréatif de type «côte à côte» rapporté volé depuis 2016. Un deuxième VTT a été saisi comme bien infractionnel, de même que des armes à feu, en lien avec un entreposage négligent.

Deux suspects ont été arrêtés et conduits au poste de police hier matin. Jason Morin, 29 ans, a comparu au Palais de justice hier après-midi pour faire face à des accusations de production de cannabis, possession à des fins de trafic (marijuana et haschich) production de haschich, recel et entreposage négligent d’armes à feu. Il était de retour au tribunal aujourd’hui. Le deuxième individu arrêté dans l’opération a été libéré sous promesse de comparaître.