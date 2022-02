Perquisition dans le secteur Cap-de-la-Madeleine

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé à deux arrestations en matière de possession et trafic de stupéfiants à la suite d’une perquisition réalisée le 2 février.

Cette opération fait suite à des informations reçues à l’effet que les occupants d’une résidence située sur la rue Luc-Désilets, dans le secteur Cap de-la-Madeleine, s’adonnaient au trafic de stupéfiants à partir de leur domicile. L’enquête qui a suivi aura permis de confirmer ces informations.

Munis d’un mandat de perquisition, les enquêteurs ont investi les lieux et procédé à l’arrestation des occupants, deux hommes âgés respectivement de 37 et 41 ans. La perquisition de la résidence a permis de saisir plus de 400 grammes de cannabis, 24 grammes de haschisch, 314 comprimés de métamphétamine, 1400$ en argent canadien et plusieurs articles reliés à la transformation et à la vente de stupéfiants.

Les suspects ont été conduits au Quartier général et rencontrés par les enquêteurs. L’individu âgé de 41 ans est demeuré détenu et devrait comparaître en visioconférence cette après-midi, sous des accusations de possession et trafic de stupéfiants. L’autre individu impliqué fut remis en liberté par voie de sommation à comparaître.