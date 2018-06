Perquisition au Cap-de-la-Madeleine: deux suspects accusés

Crédit photo : Photo archives

FAITS DIVERS. Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé hier à une perquisition et à deux arrestations dans plusieurs dossiers de vols. Entre le 24 et le 28 juin, plusieurs délits ont été commis dans les environs de la rue de Boucherville, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Le travail des enquêteurs a permis de cibler 2 suspects qui auraient commis notamment, une introduction par effraction et vol de plus de 5 000 $, deux vols dans les véhicules, ainsi que deux vols de courrier et méfait sur des boîtes aux lettres.

Conséquemment, une perquisition s’est déroulée le 26 juin dans le logement occupé par les suspects, situé sur la rue de Boucherville. Une importante quantité d’objets volés a été retrouvée sur place et a été saisie.

À la suite de l’opération, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation des deux individus qui étaient absents lors de la perquisition. Samuel Paquin-Casabon 29 ans, ainsi que Christopher Houle-Desrochers, 24 ans sont demeurés détenus et ont été rencontrés par les enquêteurs.

Ils ont comparu hier matin sous des accusations d’introduction par effraction et vol, vol de plus de 5 000 $ et méfaits.