Père Noël : les centres commerciaux en mode solutions

Force est de constater que les enfants ne prendront pas leur traditionnelle photo sur les genoux du père Noël cette année. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les tout-petits n’auront pas la chance de rencontrer le sympathique vieillard. Les centres commerciaux de Trois-Rivières sont déjà en mode solutions.

Au Carrefour Trois-Rivières-Ouest, plusieurs options sont sur la table. «Il pourrait y avoir prises de photos avec le père Noël, mais évidemment, les enfants ne pourraient pas s’asseoir sur ses genoux. Par contre, ça pourrait être une photo à deux mètres de distance ou encore avec un plexiglas», soutient Julie Normandin, coordonnatrice marketing pour le Carrefour.

«Il y aura un système de réservations en ligne qui sera accessible dans les prochaines semaines, ajoute cette dernière. On est en train de regarder tout ça et rien n’est définitif pour le moment. Tout pourrait changer du jour au lendemain. On suit l’évolution de la situation et on va s’ajuster en conséquence.»

Au centre Les Rivières, rien n’est fixé pour le moment. «On est à regarder plusieurs options, mentionne la directrice marketing, Sylvie Laliberté. Notre priorité, c’est la sécurité des gens. C’est pourquoi on veut éviter les attroupements. Si on reçoit le père Noël au centre, c’est certain qu’il n’y aura pas d’arrivée du père Noël.»

Pour le reste, comme la prise de photos, Mme Laliberté indique que les décisions qui seront prises seront dictées par les règles de santé publique. «Advenant le cas où on ne tient pas d’activités en personne, on a toujours l’option de faire des activités virtuelles comme celle qu’on a mise en place pour l’Halloween, précise-t-elle. On va souligner la fête de Noël dans tous les cas. Reste à voir de quelle manière.»

Quant aux Galeries du Cap, l’organisation a fait savoir, via communiqué de presse, qu’elle est dans l’obligation d’annuler les rencontres avec le père Noël. «Nous travaillons à nous adapter à la nouvelle réalité. Nous nous efforçons d’offrir des activités présentées de façon virtuelle […] Nous sommes en processus de planification et d’organisation des activités», affirme Karine Lefebvre, directrice des Galeries du Cap.

Par ailleurs, aucune décision n’a été prise pour le moment en ce qui concerne la campagne d’emballage de cadeaux au profit de Leucan Mauricie et Centre-du-Québec. L’organisation attend de voir l’évolution de la situation avant de statuer.