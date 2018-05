Pénurie de main-d’œuvre: les jeunes de 16 à 18 ans en renfort

EMPLOI. Ces jours-ci, 55 jeunes âgés entre 16 et 18 ans prennent part à un tout nouveau projet mis sur pied par le Carrefour jeunesse emploi (CJE) Trois-Rivières/MRC des Chenaux pour diminuer l’impact de la pénurie de main-d’œuvre sur le marché du travail sur le territoire.

Dans le cadre de ce projet, les jeunes participent notamment à un atelier sur la recherche d’emploi qui inclut les techniques de recherche d’emploi, des conseils pour performer lors de l’entrevue, ainsi que les attitudes professionnelles à avoir sur le marché du travail. Près d’une vingtaine d’attitudes professionnelles sont abordées.

«Avec la pénurie de main-d’œuvre dans la région, les jeunes désirant travailler ont plus de choix. On entend beaucoup parler de l’attitude des jeunes. Les employeurs leur reprochent leur nonchalance. À l’inverse, les jeunes critiquent le fait que le milieu de travail n’est pas adapté. On fait comprendre aux jeunes que c’est une chose de décrocher un emploi, encore faut-il le garder. Il est aussi là le défi», explique Félix Dupont, chef d’équipe et responsable des communications du CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux.

Par la suite, les participants passeront une entrevue de groupe et une entrevue individuelle en présence d’une conseillère à l’emploi. Ils recevront ensuite des commentaires et une lettre d’explication sur les éléments qui ont bien été et les points à améliorer.

«À partir de ça, on crée aussi un profil d’emploi pour le jeune. Ça permet de faciliter le maillage avec les entreprises, puisque les personnes sélectionnées ont déjà un profil concordant avec l’offre d’emploi. Durant l’exercice de l’entrevue, on remarque que les jeunes ont de la difficulté à faire le lien entre leurs compétences acquises à différentes occasions et l’expérience de travail», précise M. Dupont.

Pénurie: des effets bien présents

La pénurie de main-d’œuvre dans de nombreux domaines à travers la région se fait ressentir jusqu’au Carrefour jeunesse emploi.

«On a déjà commencé à afficher les postes disponibles pour l’été. Notre babillard est plein à craquer! La pénurie paraît beaucoup du côté des entreprises. On les sent plus désespérées depuis quelques mois, que le besoin d’employés est pressant. D’ailleurs, on veut justement offrir plus de services aux employeurs, entre autres pour faciliter le maillage avec des jeunes qui fréquentent le CJE», constate Félix Dupont qui s’attend, en contrepartie, à voir un bon taux d’embauche.

En prévision de la saison estivale, les postes affichés concernent principalement la restauration, le tourisme, le service à la clientèle et la cueillette de fruits dans les fermes. On devrait voir, sous peu, apparaître des offres d’emploi dans les quincailleries, ainsi que pour être sauveteurs sur les plages et piscines, estime M. Dupont.

«Je suis aussi curieux de voir si les usines devront embaucher du personnel supplémentaire pour pallier les remplacements de vacances, durant l’été. On a reçu quelques offres d’emploi dans des milieux plus spécialisés, mais plus difficilement accessibles aux jeunes qui n’auraient pas accès à une voiture», note-t-il.

Au-delà du projet destiné aux 16 à 18 ans, le CJE Trois-Rivières/ MRC des Chenaux offre des services visant à améliorer les conditions de vie des jeunes adultes. Le Carrefour est un lieu d’accueil, d’aide, d’information et de référence auprès des jeunes adultes de 16 à 35 ans qui ont besoin d’aide dans leur cheminement vers l’emploi, l’orientation professionnelle et l’entrepreneuriat.