Pénurie de main-d’œuvre et pandémie : le double défi de l’industrie maritime

Le fleuve Saint-Laurent est depuis de nombreuses années un axe essentiel pour l’approvisionnement de produits en tout genre tels que les aliments et les médicaments. Et c’est d’autant plus vrai en contexte de pandémie. Malgré cela, l’industrie maritime fait face, elle aussi, à un important manque de main-d’œuvre.

En juillet dernier, une étude du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime révélait que plus de 4 000 postes devront être pourvus durant les trois prochaines années dans l’industrie maritime québécoise. Une situation pour le moins inquiétante puisque les navires-cargo vont jusqu’à assurer la survie de certaines régions.

Toujours selon cette étude, trois entreprises sur quatre ont habituellement de la difficulté à recruter des employés pour au moins une profession de personnel navigant. Les professions pour lesquelles les entreprises semblent avoir le plus de difficulté à recruter sont les capitaines avec brevet STCW, les premiers officiers de pont avec brevet STCW, les premiers officiers de pont – navigation intérieure, les électriciens et électrotechniciens ainsi que les officiers mécaniciens.

«Ça fait assez longtemps qu’on prévoit une baisse de la main-d’œuvre dans le domaine, soutient Patrice Caron du Syndicat international des marins canadiens. Il y avait auparavant beaucoup de marins d’expérience comparativement aux apprentis.»

«En réponse à ça, on avait travaillé à mettre sur pied une formation de matelotage à l’Institut maritime du Québec (IMQ), à Rimouski, ajoute-t-il. La première cohorte était celle de 2017. Depuis, il y a 25 à 30 élèves diplômés chaque année. Ça nous a aidés à renverser la tendance et pour l’instant, on suffit à la demande en matelotage.»

Il faut dire aussi que les nouveaux navires requièrent beaucoup moins de membres d’équipage que les anciens. «À titre de comparaison, un navire avant pouvait compter à son bord de 32 à 36 membres d’équipage. Maintenant, c’est de 16 à 20», indique M. Caron.

Selon ce dernier, la pénurie se fait plutôt sentir au niveau des officiers, et surtout des officiers mécaniciens. «S’il manque un officier, ça peut faire en sorte que le navire ne part pas, ce qui veut dire que tous les membres de l’équipage se retrouvent au chômage, fait-il remarquer. Ça devient un gros problème.»

Ce manque d’officiers est notamment le résultat d’une formation plus longue que celle pour devenir matelot. Et qui dit plus longue dit aussi plus coûteuse. C’est pourquoi certaines entreprises vont même jusqu’à payer la formation requise pour combler le manque de main-d’œuvre.

Même son de cloche chez les pilotes

On observe également une pénurie de main-d’œuvre chez les pilotes, ces spécialistes du fleuve Saint-Laurent qui ont la tâche de mener à bon port tous les navires qui le traversent.

«Les études à l’IMQ sont d’une durée de quatre ans, incluant les stages. Pour devenir pilote, il faut naviguer environ quatre autres années et réussir des examens. Ensuite, il y a une formation de deux ans au pilotage. Après ça, c’est de l’entraînement et de l’expérience à aller chercher. Une fois notre formation de pilotage réussie, il faut compter environ dix ans pour être en mesure de piloter tous les navires», énumère Alain Arseneault, président de la Corporation des Pilotes du Saint-Laurent central, organisation basée à Trois-Rivières.

Ce long parcours académique est l’une des raisons qui expliquent la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine. À cela s’ajoutent les frais associés à une formation de plusieurs années. Voilà pourquoi la Corporation des Pilotes du Saint-Laurent central a contribué, avec d’autres partenaires du milieu, à remettre récemment un don de 300 000 $ à la Fondation de l’IMQ.

L’objectif de la Fondation est d’amasser 2,5 millions de dollars pour promouvoir les emplois maritimes, améliorer les formations offertes à l’IMQ, offrir des bourses d’études et valoriser la recherche et le développement.

«Le Saint-Laurent, c’est un axe important pour l’approvisionnement de toute l’Amérique du Nord. On le voit plus particulièrement en ces temps de pandémie. Le Saint-Laurent joue un rôle essentiel dans le développement durable du Québec et du Canada. C’est pourquoi il est plus que nécessaire de contrer la pénurie de main-d’œuvre», conclut M. Arseneault.

Personnel non navigant : plus de 1 000 emplois à combler d’ici trois ans

L’industrie maritime emploie plus de 15 000 personnes au Québec, selon la plus récente étude du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime. Rendue publique en juillet dernier, on y apprend que les entreprises du secteur prévoient embaucher 1 025 employés non navigants au cours des trois prochaines années, et ce, malgré le fait que 71 % d’entre elles évoquent des difficultés à recruter.

Au Québec, on recense quelque 300 entreprises qui emploient du personnel non naviguant. Parmi celles-ci, on retrouve Urgence Portuaire, située à Trois-Rivières, qui compte présentement 27 employés travaillant au port trifluvien.

«On n’a pas été touché par la pandémie au niveau de la demande de nos clients parce que le transport maritime est un service essentiel, indique Virginie Lafond, responsable des ressources humaines pour Urgence Portuaire. Le manque de main-d’œuvre chez nous, c’est au niveau des opérateurs de pelles, des chauffeurs de classe 1 (conduite de fardiers) et des journaliers capables de conduire des balais mécaniques.»

«On fait de la location d’équipement, ajoute-t-elle. Nos principaux clients sont à Trois-Rivières et Bécancour, mais on va aussi dans les autres ports de la province comme Sorel et Québec. On est des sous-traitants. Nos clients ont déjà leur équipe et font appel à nous pour combler la demande. Par exemple, on fait du déchargement et chargement de navires, on offre des services d’assistance aux navires et on fait le lavage des cales.»

L’étude du Comité sectoriel démontre également qu’il y a deux fois plus d’emplois maritimes à terre (10 000) que d’emplois sur les navires (5 600). Parmi les 298 entreprises avec personnel non navigant, la presque totalité (94 %) embauche des employés en administration, tandis que moins du tiers de ces entreprises (30 %) ont des employés d’opérations et de manutention.

Bien que seulement 12 % des entreprises avec personnel non navigant emploient des débardeurs/arrimeurs, cette profession représente 37 % des employés non navigants de l’industrie maritime.