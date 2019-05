Penser les bibliothèques de demain

Dans un souci d’amélioration et de développement, la Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire invite les Trifluviens membres et non membres du service à venir partager leurs idées et leurs besoins en regard avec les bibliothèques du territoire à l’occasion de trois séances de consultation publique.

D’une durée de deux heures chacune, les séances seront animées par la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières. Des breuvages et collations seront servis aux participants.

Les citoyens sont également invités à compléter un sondage en ligne permettant de connaître leurs habitudes de consommation de biens culturels ainsi que leur appréciation des services offerts par les Bibliothèques de Trois-Rivières.

Dates des consultations