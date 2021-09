Pellerin et Blais champions de la 88e Classique

SPORTS NAUTIQUES. Bien assis dans le siège du conducteur avant la 3e étape de la Classique internationale de canots de la Mauricie reliant Shawinigan à Trois-Rivières avec plus de 2 minutes d’avance, Jimmy Pellerin et Guillaume Blais ont remporté la 3e étape pour confirmer leur titre de la 88e édition.

L’étape s’est jouée au sprint à l’arrivée à l’île Saint-Quentin à Trois-Rivières. Le tandem de Samuel Frigon et Christophe Marchand ont terminé deuxième de l’étape à 4 secondes des vainqueurs, suivi de Mike Davis et Weston Willoughby une seconde derrière.

Le podium final est donc composé de Blais et Pellerin, Davis et Willoughby au deuxième rang, et Frigon Marchand au 3e rang.

Pour les champions, c’est à la première étape que s’est jouée la Classique alors que le canot #2 est parvenu à distancer le canot américain #99 pour se forger un coussin.

« On est très content. On avait un plan de match à chaque étape, et à chaque étape notre plan de match s’est réalisé. On a rien laissé au hasard », commente Jimmy Pellerin à sa sortie du canot. « Les blessures ont été notre plus gros défi. »

Les conditions climatiques ont eu leur rôle dans la Classique, notamment au départ de la 2e étape avec des forts vents qui ont fait chavirer certaines équipes, et au portage de la Gabelle à la 3e étape avec un fort orage entraînant beaucoup de pluie et des bourrasques de vent. « Hier (dimanche) et aujourd’hui (lundi) il y avait beaucoup de vent. C’est plus dur physiquement pour tout le monde. Notre entraînement a fait en sorte qu’on s’en ait bien sorti. On a réussi à bien travaillé aux deux premières étapes pour se forger une avance. On était dans le siège du conducteur et on avait juste à gérer si les gars attaquaient », commente Guillaume Blais.

Les Américains Willoughby et Davis étaient satisfaits de leur performance. « On est très content, c’était une course le fun. On était bien content de pouvoir faire cette course. Les gars étaient trop rapides à l’avant. Ils ont bien terminé la première étape pour se donner une avance », commente Weston Willoughby.

« On était un peu inquiet quand on a vu la météo, mais une fois que tu es à l’eau dans le canot ça ne dérange plus vraiment », indique Mike Davis.

« On est bien content de la troisième place, on voulait être compétitif avec les canots en avant et c’est ce qu’on a fait. Christophe a fait tous ses devoirs pendant l’été et ç’a été payant », commente Samuel Frigon.

Christophe Marchand a savouré cette première expérience avec le groupe de tête à la Classique. « C’était vraiment hot! Samuel savait à quoi s’attendre, mais moi pas trop parce que je n’avais jamais compétitionné dans le top 5 à la Classique. L’expérience de Samuel a vraiment été pratique pour moi », exprime Christophe Marchand.

Résultats 3e étape

1- 03:00:57 BLAIS/PELLERIN – 2

2- 03:01:01 FRIGON/MARCHAND – 5

3- 03:01:02 WILLOUGHBY/DAVIS – 99

4- 03:07:04:61 QUESNEL/TRUDEL – 14

5- 03:07:04:87 GAGNON/PAGÉ – 7

6- 03:09:15 LÉVEILLÉE/ROUSSEAU – 11

7- 03:09:19 LESSARD/MERCIER – 4

8- 03:09:57 CHARRETTE/PRUNEAU – 27

9- 03:12:17 BLACKBURN/MARCHAND – 41

10- 03:12:18 SCHLIMMER/MASSICOTTE – 496

11- 03:13:02 ROULEAU/CHAMBERLAND – 00

12- 03:13:41 MARCHAND/MARCHAND – 15

13- 03:13:42 LAMONTAGNE/LAMONTAGNE – 17

14- 03:18:32 SAVARD/GÉLINAS – 87

15- 03:19:20 TROTTIER/BORDELEAU – 666

16- 03:20:05 LEFEBVRE/TRUDEL – 31

17- 03:21:00 FLAGEOLE/FLAGEOLE – 24

18- 03:21:04 LAROSE/LAROSE – 16

19- 03:21:07 GAGNÉ/CHAMBERLAND – 80

20- 03:21:59 GAGNON/GÉLINAS – 401

21- 03:22:02 NADEAU/DAVIS – 23

22- 03:25:29 BORDELEAU/DESAULNIERS – 55

23- 03:28:17 QUIRION/ROY – 18

24- 03:30:30 RUEL/MICHAUD – 34

25- 03:30:35 DAVIAULT/DAVIAULT – 919

26- 03:31:13 DE ABREU/COUPAL – 42

27- 03:32:15 JOLY/JOLY – 21

28- 03:32:56 GREFFARD/LAMONTAGNE – 77

29- 03:33:15 SANSCARTIER/SANSCARTIER – 92

30- 03:35:37 FORTIN/PHAM – 88