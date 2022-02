Pédiatrie sociale : plus de 300 jeunes aidés annuellement

Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières (CPSTR) aide chaque année plus de 300 jeunes en situation de vulnérabilité par le biais de ses diverses activités.

Président du conseil d’administration, Alain Lemieux, a commencé à s’investir pour cette cause en 2010, à titre de bénévole. Rapidement, l’homme d’affaires bien connu à Trois-Rivières a eu la piqûre et il a fait son arrivée au sein du conseil d’administration en 2014. Peu de temps après, il en est devenu le président.

« J’ai décidé de m’investir dans cette cause pour deux raisons, dit-il. La première, c’est parce que j’ai rencontré le docteur Raymond Perrault et j’ai tout de suite beaucoup aimé cet homme et sa vision. La deuxième raison, c’est pour faire une différence positive dans la vie des jeunes. »

Papa de deux filles, M. Lemieux explique que ses raisons sont également en lien avec son histoire familiale. « La plus jeune de mes filles a eu des fréquentations un peu compliquées avec des jeunes qui ne l’ont pas eu facile dans la vie, confie-t-il. Au lieu de taper sur le clou, j’ai essayé de comprendre pourquoi ils en étaient arrivés là. Je me suis mis à vouloir changer ça pour bien d’autres enfants, faire une différence pour changer leur parcours. »

« Un enfant ne choisit pas de venir au monde ni son milieu de vie, renchérit ce dernier. D’un simple encouragement ou en stimulant quelque chose, on peut faire une différence. Souvent, les parents n’osent pas demander de l’aide de peur d’être jugés ou même par peur que la DPJ s’en mêle. Notre rôle, c’est d’établir un lien de confiance et de travailler avec les familles pour développer un plan d’intervention adapté pour chaque enfant. »

Après toutes ces années d’implication, ce qui le motive encore et le rend fier, c’est de constater les impacts positifs chez les jeunes accompagnés. « Je suis fier de notre organisation parce qu’elle permet de créer des étincelles, des étoiles dans les yeux de ces jeunes-là, qui peuvent ensuite avoir de meilleures chances grâce à nous. On voit les répercussions à plusieurs niveaux et parfois, on reçoit de beaux témoignages. Ça nous donne une tape dans le dos et ça nous motive à continuer », soutient-il.

Un brin d’histoire

La pédiatrie sociale à Trois-Rivières a commencé au début des années 2000 grâce à Sœur Georgette Beaudry, fondatrice de la Maison Coup de Pouce, qui a mis en place des démarches dans le quartier Adélard Dugré dans le but d’améliorer la qualité de vies des enfants et des familles du secteur.

En 2006, le Dr Raymond Perrault a rejoint l’équipe comme pédiatre en offrant une journée par mois, puis une journée par semaine. En 2009, la pédiatrie sociale était offerte dans trois organismes communautaires et on a assisté la même année à la création officielle du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières.

L’année suivante, l’équipe clinique comptait des médecins, une travailleuse sociale et une infirmière grâce à un partenariat avec le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

En 2014, la pédiatre Marie Céline Caumartin s’est ajoutée à l’équipe à la suite du départ à la retraite du Dr Perrault, permettant ainsi d’offrir un peu plus de deux journées de services cliniques par semaine. Trois ans plus tard, en 2017, le CPSTR est officiellement accrédité par la Fondation Dr Julien. L’année suivante, le CPSTR a ouvert une cellule dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.