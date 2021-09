Pédalez pour nos aînés: 34 250$ amassés pour la première édition

Près de 70 cyclistes répartis en 18 équipes ont pris d’assaut les routes de la Mauricie à l’occasion de la première édition de l’événement-bénéfice Pédalez pour nos aînés de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR). L’activité a permis d’amasser une somme de 34 250$, au-delà de l’objectif initial de 30 000$

C’est Raymond Gauvin, résident du CHSLD Saint-Joseph, qui a donné le signal du départ aux participants. Les cyclistes pouvaient parcourir un trajet de 50 ou de 100 kilomètres, de Saint-Élie-de-Caxton à Saint-Sévère, en passant par Yamachiche pour se terminer sur les terrains de Laferté Bicycles, sous les applaudissements des bénévoles.

« Les aînés ont été très impactés dans la dernière année avec la pandémie. On voulait une raison pour pédaler aujourd’hui. Les fonds seront redistribués pour améliorer le quotidien des aînés dans l’un des dix établissements de Trois-Rivières à la suite de demandes remplies par les chefs de département. Ça peut être pour bonifier les soins de santé existants en faisant l’acquisition d’équipements médicaux spécialement destinés aux aînés ou encore des projets pour améliorer la qualité de vie des résidents en CHSLD », explique Annie Brousseau, directrice générale de la Fondation RSTR.

« Tous les CHSLD sont mobilisés autour de cette cause et je pense que ça leur a fait du bien de voir qu’on a pensé à eux pour cet événement, ajoute Johanne Hinse, présidente de la Fondation. On a eu une belle année sur le plan philanthropique, car on sent que les gens de Trois-Rivières sont derrière nous. Dans le contexte, ce n’était pas le temps de lancer la serviette, mais plutôt de se retrousser les manches. C’était l’année où on devait être là et on a répondu présent. On est fier de ce qu’on a fait. Maintenant, il faut penser à la philanthropie d’impact et on travaillera beaucoup en ce sens. »

Quant à lui, le volet famille de l’événement Pédalez pour nos aînés se poursuit tout le mois de septembre, mois au cours duquel les familles inscrites parcourront 100 km à vélo. Il est toujours possible de s’inscrire à ce défi ou d’encourager une famille à l’adresse https://www.fondationrstr.com/pedalez-pour-nos-aines/.