Il pédalera 200 kilomètres pour lutter contre le cancer

Crédit photo : Photo courtoisie

COMMUNAUTÉ. Pour une sixième année, Jean-Louis Villeneuve enfourchera son vélo pour pédaler, en deux jours, les 200 kilomètres qui séparent Repentigny et Québec pour amasser des fonds pour lutter contre le cancer, dans le cadre du Cyclo-Défi Enbridge contre le cancer.

Les 7 et 8 juillet, le Trifluvien d’origine et son équipe rouleront parmi les nombreux participants pour soutenir cette cause qui lui tient à cœur.

«Le cancer est une terrible maladie. On a tous des proches qui en souffrent. C’est ce qui me motive à participer au défi d’année en année. Mon père est décédé d’un cancer généralisé à l’âge de 48 ans. Régulièrement, je vois des amis et des membres de ma famille recevoir un diagnostic de cancer. Ça fait souffrir beaucoup de monde», confie M. Villeneuve.

Son petit-fils est aussi une grande motivation pour lui puisque même s’il est encore un enfant, il veut déjà se joindre à son grand-père pour battre le cancer.

Au moment de l’entrevue, les dix coéquipiers du Groupe Villeneuve et compagnie avaient amassé 50 334$. Au total, l’équipe a récolté près de 300 000$ en cinq participations.

«Dans mon cas, le défi, c’est davantage de faire la collecte d’argent. Mais on est encouragé. Il y a des gens qui nous supportent. C’est un très beau parcours de vélo qui est proposé pour le Cyclo-Défi. Ça commence avec quelques côtes, mais ensuite, c’est plat et le paysage est beau, on longe le fleuve», souligne Jean-Louis Villeneuve.

Les 200 kilomètres à parcourir n’effraient pas le cycliste de 69 ans qui est un amateur de vélo, faisant partie du Club Cyclique Mauricie.

Le Cyclo-Défi fera d’ailleurs un arrêt dans la région au terme de la première journée de vélo. Les cyclistes dîneront à Louiseville et passeront par Yamachiche avant de passer la nuit au camping du côté de Trois-Rivières. Ils repartiront de l’école secondaire Chavigny entre 6h et 9h le lendemain matin.

La totalité des fonds du Cyclo-Défi Enbridge contre le cancer sera remise au Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif de Montréal. L’argent sera utilisé pour attirer et recruter des médecins, des scientifiques et des chercheurs de calibre international afin de mettre en place les programmes de recherche et les traitements les plus prometteurs liés au cancer.

Il est encore possible de faire des dons au Groupe Villeneuve et compagnie via le www.conquercancer.ca, onglet «Faites en don».