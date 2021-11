Pédaler Floride-Québec aura été bénéfique pour les jeunes

Pas moins de 15 courageux cyclistes avaient parcouru le trajet Floride-Québec, du 31 mai au 10 juin 2019. Deux ans plus tard, 15 écoles des MRC Mékinac et des Chenaux se sont partagé 180 000$, selon leur besoin.

Les différents milieux scolaires ont opté pour des projets différents, selon leur priorité, dont l’installation de modules de jeux, la construction de murs d’escalade, l’achat d’équipements sportifs ou de loisirs, le renouvellement de matériel d’éducation physique, l’acquisition d’articles de plein air, ou l’aménagement d’aires intérieur ou extérieur.

« On a eu beaucoup de sous amassés parce que les gens ont été tellement généreux, avec un montant final de 180 000$. Ce défi-là a été réalisé en 2019, mais c’était important de prendre un temps d’arrêt, pour les partenaires, les citoyens et tous ceux qui se sont impliqués, afin de leur montrer ce que leur don a donné en fin de compte. Nous avons eu toute une équipe de cyclistes, et toute une équipe d’organisation qui travaillait là-dessus depuis 2017. On a eu des moments de découragement, des défis et des journées plus difficiles, mais on se ressaisissait pour montrer aux jeunes la persévérance et les saines habitudes de vie », a d’abord confié Chales Massicotte-Bourbeau, participant au Grand défi Desjardins 2019 et directeur général de la Caisse de Mékinac – Des Chenaux.

« La collecte de fonds a été un beau défi également pour les cyclistes. Oui, il fallait pédaler, mais également amasser des 10 000$ alors il fallait cogner à beaucoup de portes. Du côté de Desjardins, ça nous a vraiment permis de tisser des liens avec nos jeunes. »

Au total, chacune des 13 écoles primaires s’est vu offrir 10 700$, tandis que les écoles secondaires ont reçu 20 000$ chacune.

« La retombée de toutes les infrastructures nouvelles dans les différents milieux ne peut faire autrement que rejoindre un grand nombre d’élèves. Ça fait une différence pour toutes les écoles, notamment les petites écoles, parce que les sommes ont vraiment été réparties par école, peu importe le nombre d’enfants », a commenté Ginette Lahaie, participante au Grand défi Desjardins 2019 et directrice des écoles de la Solidarité et Versant-de-la-Batiscan. « Tous les enfants vont avoir accès à des infrastructures sportives et vont pouvoir en bénéficier, et qui sait, se développer une passion pour un sport qui pourrait être bénéfique dans leur cheminement personnel. »

« De notre côté, on a de petites écoles de 14 élèves, de 57 élèves et de 157 élèves, alors les partenariats pour des projets spéciaux sont précieux alors je tiens moi aussi à saluer la décision de remettre les montants par bâtisse », a pour sa part témoigné Martine Trudel, directrice des écoles Masson, Le Sablon d’Or et de la Passerelle. « Outre le matériel sportif de qualité et précieux pour nos écoles, le Grand défi aura aussi permis d’être un levier pour nos élèves, car on a besoin de modèles inspirants. De voir les cyclistes courir pour eux a été motivant, et même enlevant. Il fallait être là à l’arrivée pour voir comment ils étaient fiers et pour ressentir la fébrilité des élèves. »

Rappelons que 100% du montant accumulé a été remis aux écoles puisque les frais liés à la réalisation du défi étaient entièrement couverts par Desjardins.

De son côté, le Grand défi Desjardins sera de retour en 2022 alors que des équipes de la caisse du Val-Saint-François pédaleront au profit des écoles de leur territoire, tout près de Sherbrooke.