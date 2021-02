Pêche : comment déterminer le poids idéal d’un jig

Saviez-vous que les jigs peuvent avoir des poids différents, qui en influencent notamment la stabilité et le maniement? Il faut donc savoir comment bien les choisir afin d’avoir une expérience de pêche heureuse!

Critères pour sélectionner le poids de son jig

Deux critères principaux influencent le poids de la tête plombée : la profondeur du plan d’eau ainsi que la force du courant.

La profondeur du plan d’eau

En bord ou en surface, les leurres ayant un poids plus léger sont bien suffisants, puisqu’ils n’ont pas besoin de descendre loin. Les plus lourds sont cependant nécessaires dans les eaux profondes afin d’atteindre plus facilement les poissons dans le fond. Il est généralement recommandé d’ajouter une once par 100 pieds d’eau.

La présence de courant

Prenez aussi en compte la puissance du courant afin d’assurer la stabilité et le contrôle de votre matériel. Ainsi, misez pour des jigs lourds dans les forts courants. Les petites têtes plombées, quant à elles, font amplement l’affaire dans les eaux tranquilles. Bref, plus le plan d’eau est profond et agité, plus votre leurre devrait être pesant.

Pour terminer

En résumé, évaluez les caractéristiques du lieu de pêche pour bien choisir le poids optimal de votre jig.

N’oubliez pas aussi d’adapter votre matériel au poids. Dans le cas contraire, vous risqueriez d’endommager votre canne.

Outre le poids, les jigs se présentent également sous différentes formes. Sachez reconnaître toutes les têtes de jigs pour ajuster votre technique aux poissons ciblés et aux conditions de pêche.