Pêche aux poissons des chenaux : les règles à suivre

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE. L’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne a dévoilé aujourd’hui les mesures de sécurité qui seront déployées lors de la saison de pêche aux petits poissons des chenaux.

Voici les faits saillants du plan des mesures sanitaires, qui a été encadré par la Santé publique régionale :

Maximum d’une famille (même adresse) par chalet de pêche

Annulation, sans frais des réservations, si un membre du groupe présente des symptômes, s’il est en attente d’un résultat ou s’il est testé positif à la Covid-19 (vérification faite par téléphone la veille)

Les personnes venant d’une autre région que la Mauricie sont invitées à ne pas fréquenter les commerces de la région afin d’éviter la propagation du virus.

Maximum une personne à la fois dans les chalets d’accueil des pourvoyeurs pour procéder à l’enregistrement ainsi qu’au paiement de la réservation. Ainsi, une file d’attente respectant les mesures de distanciation sera aménagée à l’extérieur des chalets d’accueil, lorsque nécessaire.

Respect des consignes sanitaires de base en tout temps : distanciation sociale, lavage fréquent des mains et port du couvre-visage dans les lieux publics fermés

Aucun rassemblement permis, ni à l’intérieur ni à l’extérieur des chalets de pêche: l’Association veillera à ce que cette mesure soit respectée en effectuant fréquemment des rondes de surveillance sur la rivière.

En lien avec les rassemblements et afin d’éviter ceux-ci, il n’y aura aucune activité sur la glace, en dehors de la pêche blanche et quelques patinoires aménagées pour le patinage libre en famille (application du Décret 1020-2020 et de l’Arrêté ministériel 2020-081 : les activités sociales intérieures sont interdites et les activités de loisirs sont suspendues sauf si elles sont faites par des occupants d’une même résidence)

Le Centre thématique sur le poulamon sera fermé

Cet hiver, il n’y aura qu’une seule plage horaire pour la pêche, soit de 8h à 20h. Ainsi, les équipes auront tout le temps nécessaire pour procéder à la désinfection des chalets.

«Ce plan est le résultat de longues négociations, spécifie Steve Massicotte, porte-parole de l’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne. C’est un plan unique qui a été fait sur mesure pour la pêche à Sainte-Anne-de-la-Pérade. On l’a élaboré en septembre, puis retravaillé en novembre pour finalement obtenir le feu vert vendredi.»

«On a vraiment, mais vraiment travaillé fort, renchérit ce dernier. On a réduit à la plus simple expression l’événement, c’est-à-dire la pêche sur la glace uniquement. On le fait par passion et les commerçants du coin sont contents de la nouvelle. J’ai reçu des tapes dans le dos.»

Dans les prochains jours, les pourvoyeurs pourront commencer à travailler sur la rivière Sainte-Anne afin de préparer le montage du village de pêche, si Dame nature le veut bien. Toutefois, l’inquiétude persiste au sein du conseil municipal, qui aurait préféré que l’activité soit annulée cette année afin de prévenir des éclosions du virus.

«Je me sens comme un élève qui a travaillé fort, qui a fait ses devoirs, qui a passé son examen et à qui on dit quand même que ce n’est pas suffisant», illustre M. Massicotte.

Si tout se déroule comme prévu, la pêche au poulamon débutera le 26 décembre.